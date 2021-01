Simulador de pensões diz-lhe quanto vai receber em 2021

Cropped shot of successful female entrepreneur on holidays using laptop computer, checking email, messaging friends online, sitting at cafe with open notebook, mobile phone and food on table

Agora é mais fácil para os pensionistas saberem qual o valor líquido (livre de impostos) que vão receber mensalmente durante este ano. A empresa especializada em finanças pessoais e familiares Doutor Finanças lançou um Simulador de Pensão Líquida no seu site.

Após a publicação das tabelas de retenção na fonte sobre o IRS - do Continente e da Região Autónoma dos Açores -, o Doutor Finanças apresenta agora esta ferramenta para facilitar o cálculo das pensões, quer para pensionistas do setor público como do setor privado.

"Saber o valor exato da nossa reforma traz-nos muitas vantagens. Além de permitir um melhor planeamento das nossas finanças pessoais, especialmente em momentos instáveis como o que vivemos atualmente, vai ao mesmo tempo, ajudar todos os pensionistas a programar a sua poupança, podendo eventualmente acrescentar-se a este valor uma renda mensal PPR (Plano Poupança Reforma), caso se tenha subscrito anteriormente", comenta, em comunicado, Rui Bairrada, diretor geral do Doutor Finanças.

Para utilizar esta ferramenta corretamente é necessário reunir os seguintes dados:

1. Tipo de pensão (se geral, deficiente ou deficiente das Forças Armadas);

2. Área de Residência (Portugal Continental ou Ilhas);

3. O seu estado civil;

4. Se tem dependentes e quantos;

5. Se o cônjuge ou dependentes são portadores de necessidades especiais.

As mudanças de 2021

Este ano, apenas as pessoas com pensões baixas vão sentir aumentos. De acordo com o Orçamento de Estado aprovado para 2021, há um aumento de 10 euros para as pensões até 658,2 euros. Este valor passou a ser pago já durante este mês de janeiro e abrange cerca de 1,9 milhões de pensionistas.

Tal significa que, as pensões acima deste valor, ficam congeladas este ano. Uma consequência da crise pandémica que fez com que a economia contraísse e a inflação ficasse abaixo de zero.

A acrescentar às alterações, o Governo decidiu ainda elevar o valor a partir do qual os pensionistas descontam para o IRS. Este ano, só os reformados que recebam a partir de 686 euros é que descontarão para o IRS, um valor que está 27 euros acima do praticado em 2020. Este limite é conhecido como mínimo de existência e tem o objetivo de garantir um rendimento mínimo às pessoas.