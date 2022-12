Subsídio de Natal: o que é e como aplicar? (Imagem de arquivo) © LUÍS COSTA CARVALHO/Global Imagens

ComparaJá 01 Dezembro, 2022 • 10:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Natal é, muito provavelmente, o evento que mais recolhe unanimidade entre as pessoas. Quer seja pela comida, pelos presentes ou até mesmo pelo simples facto de ver a família reunida, o Natal é, para muitos, a melhor e mais aguardada altura do ano.

Porém, e apesar de ser, na maior parte dos casos, a oportunidade ideal para juntar a família, a verdade é que a quadra natalícia é também sinónimo de encargos financeiros. Para ajudar nesses encargos, existe o tão aguardado o Subsídio de Natal.

Leita também Licença de maternidade também dá direito a subsídio de Natal

A aproximação desta quadra festiva faz com que surja, entre conversas, a pergunta: "já recebeste o subsídio de Natal?". Esta é uma questão recorrente entre amigos e colegas durante os últimos dois meses do ano para a qual não existe uma resposta geral e uniforme. Na versão mais genérica do subsídio, há duas formas de receber este apoio, sendo que nenhuma delas influencia o montante a receber:

1. Por norma as empresas em Portugal costumam pagar este subsídio de forma integral num só pagamento anual, fazendo com que o colaborador receba o montante total numa só vez;

2. Ainda assim, há empresas que preferem diluir este subsídio ao longo dos doze menos do ano e, por isso, acabam por dividir este valor por todos os meses de salário - são os denominados duodécimos.

No primeiro destes dois casos, é exigido por lei que este valor seja pago ao colaborador até 15 de dezembro tanto no setor público como no setor privado. Ainda assim, esta é apenas uma data limite e as empresas podem inclusive pagar o subsídio de natal durante o mês de novembro (algo relativamente comum no setor privado). O montante a receber, por sua vez, será sempre correspondente ao valor do vencimento, fazendo com que nesse mês o valor a receber seja o dobro do habitual.

Por sua vez, no caso dos duodécimos a lógica é também muito simples: os subsídios (tanto natal como verão) são repartidos ao longo do ano e o valor total será pago juntamente com todos os salários.

Como aplicar o Subsídio de Natal?

Já alguma vez pensou que o subsídio de Natal não tem de ser necessariamente para as despesas? E que pode ser até uma oportunidade para investimentos e para poupar em determinados produtos e/ou serviços financeiros?

● Liquidar Dívidas

Liquidar dívidas é uma opção válida sempre que estas existirem. Assim, o subsídio de Natal pode mesmo ser uma oportunidade para resolver alguns encargos financeiros de forma a evitar endividamentos extremos.

● Reforçar o Fundo de Emergência

Possuir um fundo monetário de emergência é algo viável seja em que situação for: nunca se sabe o dia de amanhã e contar com algum conforto e bem-estar financeiro é essencial. Existem algumas soluções financeiras disponíveis que podem ajudar nessas situações - uma conta poupança por exemplo - e assim estará salvaguardado financeiramente.

● Depósitos a Prazo

Apesar de não garantirem um nível de rentabilidade elevado, é graças ao reduzido grau de risco associado que os depósitos a prazo são, em muitos dos casos, a forma de poupança preferida dos portugueses. Relativamente acessíveis a todos, é importante comparar as ofertas do mercado de forma a obter a melhor solução disponível.

● Poupar para a Reforma

Esta é, muito provavelmente, a sugestão mais indicada quando se fala de poupar. Porém, tal acontece porque é, efetivamente, uma solução válida e uma recomendação bastante útil para todos os casos.

● Amortizar um Crédito

Se os seus encargos mensais contam com despesas constantes elevadas, amortizar um crédito fará certamente sentido para aliviar a sua carteira. O dinheiro recebido pelo subsídio, juntamente com algumas poupanças associadas, poderá ​​​​​​​ser suficiente para amortizar, por exemplo, um crédito habitação e ficar a pagar menos por mês.

Atualmente, tendo em conta o aumento constante da Euribor esta é uma solução que corresponde a uma necessidade real da maior parte dos portugueses e ajuda de um comparador pode ser importante dado que este é um processo algo complexo.

Este artigo de Finanças Pessoais resulta de uma parceria da ComparaJá com o Dinheiro Vivo, com publicação semanal