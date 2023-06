Tarifa regulada compensa mais no gás natural.

O aumento dos preços da energia tem feito com que os consumidores equacionem a hipótese de mudar para o mercado regulado.

No mercado regulado, os preços são fixados pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este mercado termina em 2025, altura em que todos os consumidores têm de passar para o mercado livre de energia.

Por outro lado, no mercado livre, várias comercializadoras competem pelas melhores ofertas de eletricidade e gás natural. Neste caso, os preços deixam de ser da responsabilidade da ERSE e passam a ser determinados pelas companhias de energia, de acordo com as Regras da Concorrência e pelo Regulamento das Regulações Comerciais.

Até 2025, pode mudar, as vezes que quiser, para a tarifa regulada de eletricidade e gás natural.

Eletricidade

No que diz respeito à eletricidade, a ERSE aprovou uma atualização do preço da tarifa de energia do mercado regulado, em vigor já desde o dia 1 de abril de 2023.

Em comunicado, o regulador indica que, para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, esta descida de preços "representa uma redução de aproximadamente 3% na fatura média mensal de eletricidade".

Apesar da descida, a tarifa regulada da eletricidade vai continuar a ser das mais caras do mercado, sendo mais elevada do que as ofertas dos maiores comercializadores de energia, como a Galp e a EDP.

Gás natural

No gás natural, de acordo com o último boletim da ERSE, referente ao segundo trimestre deste ano, continua a não existir no mercado livre qualquer oferta comercial mais competitiva que a tarifa regulada.

Compensa mudar para o mercado regulado?

Para perceber se vale a pena mudar para o mercado regulado da energia, tem de seguir os seguintes passos:

- Analisar a fatura de energia - tanto de eletricidade como de gás -, e procurar o preço por kWh e o preço diário por kWh cobrado pela potência contratada;

- Ver se ainda está no período de fidelização. Se estiver, é possível trocar de comercializador, mas pode ter custos;

- Perceber se tem acesso a descontos e serviços adicionais que compensem o aumento dos preços;

- Entrar em contacto com outras comercializadoras do mercado livre para conhecer outras propostas;

- Contactar os Comercializadores de Último Recurso (CUR) para saber quais os preços em vigor no mercado regulado.

Antes de decidir, deve comparar as opções existentes. Pode recorrer ao Portal Poupa Energia ou ao simulador da ERSE para simular as ofertas dos vários fornecedores consoante as suas necessidades. Informe-se e esclareça as suas dúvidas antes de contratar o serviço, seja no mercado livre ou regulado.

O que fazer para mudar para o mercado regulado?

Relativamente ao gás natural, todos os clientes do mercado liberalizado com consumos anuais inferiores ou iguais a 10 mil metros cúbicos, podem aderir às tarifas reguladas de gás natural.

O processo é simples. Basta verificar qual o Comercializador de Último Recurso (CUR) da sua zona geográfica. Pode fazê-lo aqui. Depois deve contactar diretamente o CUR que fornece gás natural na sua área geográfica. Saiba que em qualquer das empresas, pode tratar de tudo online.

No que toca à eletricidade, podem aderir ao regime equiparado ao da tarifa regulada os clientes de eletricidade em baixa tensão normal (potência contratada até 41,4 kVA).

Para o fazer, deve primeiro entrar em contacto com o seu fornecedor de eletricidade para saber se disponibilizam o regime equiparado à tarifa de mercado regulado. A resposta deve ser dada em 10 dias úteis.

Se for negativa, só tem de contactar o Comercializador de Último Recurso para celebrar contrato.