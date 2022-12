Taxas de depósitos a prazo a subir mas continuam a ser das piores na Europa (Imagem de arquivo) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 22 Dezembro, 2022 • 08:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As taxas dos depósitos a prazo, um dos produtos de poupança de eleição dos portugueses, tem vindo a aumentar. Porém, Portugal continua a ser dos piores países para se investir neste tipo de produtos.

De acordo com os dados do Banco Central Europeu (BCE), Portugal apresenta uma das taxas mais baixas da Europa no que diz respeito ao investimento em depósitos a prazo, ficando apenas à frente de países como Eslovénia, Irlanda, Grécia e Chipre.

Os números indicam que, quando comparados com os restantes países europeus, os portugueses têm, atualmente, muitas dificuldades em considerar os depósitos a prazo como uma solução rentável para as suas poupanças.

Nesse sentido, e apesar do aumento geral de 0,25%, a taxa de juro na Europa para depósitos a prazo com prazo inferior a um ano encontra-se a 0,83%, revelando uma diferença de 0,50% quando comparada com Portugal. As tendências da evolução entre as taxas em Portugal e as taxas na Europa são normalmente semelhantes e os números representam, por norma, subidas e descidas semelhantes ao longo do tempo -, foi apenas durante 4 anos (entre 2011 e 2015) que os portugueses viram estas taxas a serem mais vantajosas do que a média europeia, assistindo, por vezes, a uma diferença superior a 2%.

Contudo, e tendo em conta o cenário de inflação que se tem vivido nos últimos tempos, a procura por este produto financeiro tem aumentado de forma exponencial nos últimos meses. O mês de outubro, por exemplo, foi o mês em que se registou o maior montante de depósitos a prazo nos últimos três anos - 4.726 milhões de euros.

Em Portugal, no que diz respeito à oferta que os bancos apresentam, algumas instituições já alteraram as propostas que apresentam aos consumidores. O Compara Já, plataforma que presta serviços de intermediação de crédito, recolheu as principais propostas e condições, mediante os diferentes tipos de prazos disponibilizados.

Oferta de depósitos a prazo com prazo de 3 meses

Oferta de depósitos a prazo com prazo de 6 meses

Oferta de depósitos a prazo com prazo de 12 meses

Oferta de depósitos a prazo com prazo de 24 meses

É possível perceber que no caso dos depósitos a prazo de 3 meses, a TANB - Taxa Anual Nominal Bruta - varia entre 1% e 2,5%, sendo o banco BAI Europa o que apresenta a maior taxa de juro.

Quanto à oferta de depósitos a prazo de 6 meses, varia entre 1% e 1,85%, com o banco Finantia a apresentar a TANB mais competitiva.

Com o prazo de 12 meses, é o banco BAI Europa aquele que apresenta uma taxa de juro mais elevada: 2%.

É também o banco BAI Europa que tem uma taxa maior nos depósitos a prazo: 2,15%.

Considerando que "as ferramentas de poupança serão cada vez mais uma prioridade tanto para as pessoas como para as instituições", André Pedro, diretor do Compara Já, defende que esta poderá ser uma "altura importante" para investir em depósitos a prazo.

"Tudo indica que os tempos que se aproximam são, economicamente falando, frágeis e as previsões têm indicado que num futuro próximo iremos mesmo assistir a um fenómeno de recessão económica. É, por isso, importante refletir e apostar cada vez mais na poupança em si de forma a salvaguardar o nosso bem-estar financeiro", afirma o responsável do Compara Já.

No entanto, a análise de depósitos a prazo nem sempre é "assim tão simples" e na maior parte das vezes torna-se mesmo numa "tarefa tão complicada quanto importante". Nesse sentido, é importante "contar com a ajuda de um comparador independente" que realize todo o trabalho de análise pelo utilizador. No Compara Já poderá contar com esse serviço de forma gratuita e digital, poupando, assim, tempo e dinheiro ao realizar esta tarefa.

Evolução taxa de juro de depósitos a prazo com validade igual ou inferior a um ano em Portugal e na Europa