Os truques dos supermercados para o levar a gastar mais dinheiro

Os hiper e supermercados utilizam muitas estratégias para fazer com que os clientes comprem mais produtos, e com isso acabam muitas vezes por gastar mais dinheiro do que estavam a contar. A verdade é que não é difícil os clientes "caírem" repetidamente nestes truques a cada ida às compras.

Uma das soluções para evitar pagar mais por algum produto, é comparar preços entre supermercados. Um dos exemplos é a aplicação Super Save, gratuita, já disponível para Android e iOS, que permite pesquisar entre os milhares de artigos de supermercados como Auchan, Minipreço, Continente e Pingo Doce. Mas há mais: a pensar no consumidor, a Deco lançou uma ferramenta que o ajuda a descobrir qual o supermercado que pratica os preços mais baixos na sua área de residência.Veja no simulador da Deco Proteste.

Veja quais as estratégias dos supermercados para o fazer gastar mais dinheiro:

Corredores com produtos em promoção

Muitos supermercados optam por colocar num único corredor todos os produtos em promoção naquela semana, desde que não sejam frescos. Assim, logo à entrada ou junto às zonas de produtos de maior consumo, são colocados em prateleiras todos os produtos com preços mais baixos. Esta pode ser uma estratégia que tanto leva o cliente a poupar (e por isso será boa), como também o leva a comprar mais produtos do que aqueles que pretendia, sob pretexto de que irá poupar.

Alimentos frescos à entrada

Muitas vezes o cheiro acaba por atrair clientes para frango assado ou pães que acabaram de sair do forno. Estes são apenas alguns exemplos de produtos frescos que costumam estar logo à entrada. Ficamos não só com vontade de comprar estes produtos, como a nossa fome também irá aumentara, o que nos fará gastar mais dinheiro (uma das dicas de ouro para poupar no supermercado é não ir às compras de estômago vazio).

Artigos em destaque

Todos os supermercados têm artigos em destaque, sejam de feiras (bebé, escola, produtos da região, etc.), sejam temáticos (Natal, Páscoa, férias de verão). Estes produtos são sempre colocados na entrada da loja, pois assim vamos acabar por comprar artigos que nem tínhamos planeado adquirir, pois não estávamos à espera de os encontrar.

Produtos ao nível dos olhos

O nível em que os produtos são colocados nas prateleiras também não é ao acaso. Os produtos mais caros geralmente ficam em prateleiras ao nível do olhar da maioria dos consumidores, enquanto os artigos mais baratos ficam ou muito em baixo, ou muito em cima. Esta é mais uma estratégia que nos leva a comprar esses produtos, gastando mais.

Também é comum colocar mais abaixo produtos como brinquedos, para atrair a atenção dos mais novos.

Tamanho do carrinho

Já reparou que nem todos os supermercados têm carrinhos de compras do mesmo tamanho? O carrinho de compras até pode estar desenhado para nos ajudar fazer as compras do mês, mas o seu tamanho também é uma forma de nos incentivarem a enchê-lo. Como o cesto é grande, deixamos de ver o fundo enquanto estamos a fazer as compras, acabando por "ignorar" alguns produtos que já colocámos no carrinho.

Enquanto houver espaço no carrinho, pode haver a tentação de continuar a colocar produtos, o que nos fará ter uma conta mais elevada à saída.

Preços com -,99€

Esta estratégia é das mais vistas, contudo ainda funciona. Os preços terminados em 0,99€ levam-nos a gastar mais dinheiro. Isto porque os clientes observam o primeiro número - a unidade de valor em euros -, mas não os cêntimos, portanto, um produto cujo preço é 9,99 euros é "percebido" como tendo um custo de 9 euros e não de 10 euros.

Distribuição dos produtos essenciais

Outra estratégia muito utilizada nos supermercados é a de colocar os bens essenciais no fundo da superfície comercial, por exemplo, o talho, a peixaria, o pão ou a água. Assim, terá de percorrer toda a loja para chegar até eles e, dessa forma, há mais probabilidades de ir comprando outros produtos, não essenciais.

Combinações de produtos

Há combinações de produtos absolutamente infalíveis e nada inocentes que nos levam a gastar mais dinheiro. Por exemplo, imaginemos que vai até ao corredor das bebidas alcoólicas, para comprar cerveja. É muito comum que por lá encontre snacks salgados ou outros aperitivos, já que estes são produtos que combinam na perfeição com cerveja.

Não há relógios nem janelas

Já reparou que nos supermercados não existem relógios? É propositado, uma vez que, dessa forma, enquanto clientes perdemos mais facilmente a noção do tempo. Também por isso é que a maioria destas superfícies não tem janelas, porque deste modo também não controlamos, por exemplo, o entardecer do dia.

Produtos junto das caixas

Ao chegar à caixa, enquanto espera para pagar, os supermercados ainda conseguem fazer-nos gastar mais do que esperávamos. Chocolates, pastilhas elásticas, barras energéticas, revistas são apenas alguns dos produtos que costumam estar mesmo junto às caixas de pagamento.

Acabamos por levar estes produtos quase como se não "pesassem" na nossa conta final.