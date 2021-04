Unicâmbio abre nova área de negócio no crédito pessoal

Dinheiro Vivo 15 Abril, 2021 • 23:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Determinada a dar continuidade à estratégia de inovação apesar da pandemia, a Unicâmbio entra no segundo trimestre de 2021 com novidades para os clientes. Depois de ter avançado no negócio da compra do ouro em 2020, a agência de câmbios e de transferências de dinheiro recebeu agora autorização do Banco de Portugal para intermediar crédito pessoal.

"Esta nova oferta da Unicâmbio resulta da parceria com o BBVA Consumer Finance, empresa do Grupo BBVA, uma das instituições bancárias mais sólidas do país", explica a empresa em comunicado.

Numa primeira fase, o Crédito Pessoal Unicâmbio estará disponível em nove balcões (Braga Parque, Aveiro, Leiria, Alegro de Alfragide, Colombo, Oeiras Parque, Fórum Algarve, Olhão e Funchal), sendo o objetivo alargar a oferta a toda a rede Unicâmbio, que inclui 77 lojas de Norte a Sul.

"O negócio do ouro permitiu-nos compreender melhor aquilo que são as necessidades dos nossos clientes. O crédito pessoal surge para responder a esses pedidos e passa a ser mais uma resposta da Unicâmbio às dificuldades que muitos portugueses estão a atravessar", explica o administrador, Paulo Jerónimo.

A nova oferta de crédito pessoal permite transformar os projetos dos clientes em realidade, de forma simples e rápida, mesmo porque a resposta à proposta é imediata. "Este crédito está disponível para qualquer finalidade e de domiciliação livre, não sendo obrigatório o cliente ter conta no BBVA", explica a Unicâmbio.