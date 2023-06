Vai comprar casa. Que custos tem de pagar além do valor do imóvel?

© Pixabay

Dinheiro Vivo 05 Junho, 2023 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Comprar casa requer planeamento e preparação financeira. Além do valor do imóvel, tem ainda de contar com outros custos relacionados com o processo, como por exemplo a avaliação, os impostos e gastos de registo notarial.

Leia também:

Comprar casa: Sabe qual é a sua taxa de esforço?

Será este um bom momento para comprar casa? 3 fatores que influenciam o mercado imobiliário

Conheça todos os impostos na compra de imóvel

Avaliação do imóvel

O primeiro encargo a pagar é a avaliação do imóvel, que é realizada antes de obter o financiamento. O custo da avaliação surge em forma que comissão bancária, ou seja, é debitado da conta de forma automática. O valor é fixado pelo banco e ronda, atualmente, os 230 euros.

Depois, no momento da escritura, são pagos dois impostos: o IMT (imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis) e o imposto do selo sobre o valor da compra. É nesta altura que paga também outras despesas relacionadas com o processo. Vamos por partes.

Impostos a pagar na escritura

No ato da escritura, vai ter de pagar dois impostos: o IMT e o imposto do selo. E saiba que se recorrer a crédito habitação, vai pagar imposto do selo sobre o valor da casa e sobre o montante financiado.

O IMT varia entre 0% e 8% e depende de variáveis como: o valor da transação (o mais alto entre o valor patrimonial e o valor de venda), a localização da casa (Continente ou Regiões Autónomas), o tipo de imóvel (urbano ou rústico) e a sua finalidade (primeira ou segunda habitação).

Há casos em que pode estar isento do pagamento do IMT. Isto acontece quando o valor declarado na escritura não ultrapassa os 92.407 euros e a casa se destina a habitação própria e permanente. Mas, atenção, este valor refere-se apenas a Portugal Continental. Nas regiões autónomas, o limite sobe para 115.508 euros.

Já o imposto do selo está fixado em 0,8% do valor do negócio. E no caso de ter pedido crédito habitação, tem de pagar ainda 0,6% sobre o valor pedido.

Custos notariais e de registo

Há mais despesas, além dos impostos. Quando compra uma casa, também tem de pagar os custos notariais e de registo.

Se optar pelo Balcão Casa Pronta, este serviço permite realizar de forma imediata todas as formalidades necessárias à compra e venda de casa, os valores podem ir dos 375 euros, caso

não tenha precisado de financiamento, aos 700 euros, se tiver recorrido ao crédito habitação.

Mas também pode tratar do processo num notário ou conservatória do registo predial. Aqui, existem várias tabelas de preços, sendo que os custos podem variar consoante o valor da transação. Porém, segundo a informação disponibilizada no Portal da Justiça, pode contar com o valor da certidão (cerca de 20 euros), o valor do registo da escritura (225 euros) e ainda o IVA.

Pode ainda recorrer a um advogado ou a um solicitador. Neste caso, vai precisar de pelo menos dois registos (500 euros).

Por isso, tenha em mente que, antes de dar o passo de comprar casa, - e se recorrer a financiamento - tem de ter capitais próprios suficientes não só para dar de entrada como para todos os encargos associados.

O limite máximo de financiamento para habitação própria e permanente é 90%, pelo que será seguro ter entre 10% a 20% do valor em capitais próprios para poder avançar