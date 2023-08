Vai viajar este verão? Estes são os piores aeroportos do mundo

O aeroporto Humberto Delgado é o nono pior aeroporto do mundo segundo o ranking da Airhelp © Líbia Florentino / Global Imagens

Férias são sinónimo de descanso mas nem sempre o percurso entre sair de casa e chegar ao destino é pacífico, especialmente se for de avião. Se tem viagem marcada para os próximos meses saiba se vai aterrar nalgum dos piores aeroportos do mundo. Se, pelo contrário, ainda está a decidir qual a próxima paragem, este artigo pode ajudá-lo a evitar uma má experiência.

É certo que no verão o elevado desejo de viajar e rumar a outro país para umas merecidas férias fazem adensar o caos nos aeroportos um pouco por todo o mundo. Mas há experiências e infraestruturas piores do que outras.

Sabendo que os aeroportos podem ser espaços complicados, a AirHelp, organização internacional de defesa dos passageiros aéreos, elabora anualmente um ranking que classifica os melhores aeroportos a nível internacional, com base na pontualidade, opinião dos utilizadores e espaços de restauração e lojas.

A última análise disponível, o AirHelp Score 2022, avaliou 151 aeroportos e elegeu como pior aeroporto do mundo o Toronto Pearson International Airport, no Canadá, que ocupa a última posição do ranking, em 151º lugar. Portugal não ficou de fora e, em 143º lugar, ou seja, o nono pior classificado pela AirHelp, surge o Aeroporto Humberto Delgado.

As pontuações nas subcategorias de pontualidade (6.22), opinião do cliente (7.55) e restauração e lojas (7.55), conferem ao aeroporto localizado na Portela uma classificação global de 6.75.

Atrás da capital portuguesa estão os aeroportos de Gatwick, em Londres, (6.64); o aeroporto Montréal-Pierre Elliott Trudeau, Canadá, (6.60); aeroporto de Manchester, no Reino Unido, (6.56); aeroporto de Bristol, também no Reino Unido, (6.54); aeroporto de Antália, na Turquia, (6.50); o aeroporto de Luton, no Reino Unido, (6.48) ou o aeroporto internacional de Lombok, na Indonésia, (6.35).

Por outro lado, e de acordo com os dados reunidos pela AirHelp, o Aeroporto Internacional de Tóquio arrecada a medalha de melhor aeroporto do mundo com uma classificação global 8.83 pontos, seguido do aerporto Recife/Guararapes-Gilberto Freyre, no Brasil, que reuniu 8.52 pontos. A fechar o top 3 de melhores aeroportos do globo surge novamente o Japão com o Aeroporto de Tóquio-Narita, com uma pontuação de 8.49.

Entre os dez aeroportos mais bem classificados do mundo encontram-se, ainda, o aeroporto de Viracopos - Campinas, no Brasil (8.41); aeroporto de Hyderabad Rajiv Gandhi, Índia (8.40); aeroporto de Belo Horizonte Tancredo Neves, (8.40) e aeroporto de São Paulo Congonhas (8.32), ambos no Brasil.

A fechar o top 10 está o aeroporto de Seoul Gimpo, na Coreia do Sul, com uma classificação de 8.29, seguido do aeroporto do Dubai (8.28) e do aeroporto de Jeju, também na Coreia do Sul, com 8.27 pontos no ranking da AirHelp.

Veja o top dos 10 piores aeroportos do mundo:

1. Toronto Pearson International Airport - Toronto, Canadá

2. Lombok International Airport - Lombok, Indonésia

3. London Luton Airport - Londres, Reino Unido

4. Antalya Airport -Antália, Turquia

5. Bristol Airport - Bristol, Reino Unido

6. Manchester Airport - Manchester, Reino Unido

7. Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport- Montereal, Canadá

8. London Gatwick Airport - Londres, Reino Unido

9. Lisbon Humberto Delgado Airport - Lisboa, Portugal

10. Brussels South Charleroi Airport - Chareloi, Bélgica