Vale a pena amortizar o crédito habitação?

Se fizer um crédito habitação e o quiser amortizar antes do final do prazo, pode fazê-lo. O reembolso antecipado pode ser feito de forma parcial ou total. Mas há custos, que dependem do tipo de taxa de juro: se é fixa ou variável.

O valor da comissão não pode ser superior a:

- 0,5% do capital que é reembolsado se o contrato tiver uma taxa de juro variável;

- 2% do capital reembolsado se tiver um crédito com taxa fixa.

Porém, perante o cenário atual de subida de juros e inflação, o Governo aprovou algumas medidas que permitem facilitar a renegociação de créditos.

Assim, até final de 2023, as instituições estão proibidas de cobrar a comissão de reembolso antecipado parcial ou total nos contratos de crédito à habitação para aquisição ou construção de habitação própria permanente com taxa de juro variável, independentemente do valor em dívida, de acordo com a informação disponibilizada no portal do Banco de Portugal.

Se está a ponderar amortizar o crédito habitação antes do final do contrato, existem algumas vantagens em fazê-lo. Mas tenha sempre a consciência de que não deve comprometer o seu orçamento familiar para o fazer.

Reduzir o valor da prestação

Uma das vantagens de fazer amortizações do seu crédito habitação antes do final do prazo, é reduzir o valor da sua prestação. Ao amortizar não só vai reduzir o valor do capital em dívida, como também os juros associados ao empréstimo.

Tendo em conta a subida das taxas Euribor, e o facto de as comissões de reembolso antecipado estarem suspensas para créditos com taxa variável, esta pode ser uma boa altura para amortizar o seu crédito.

Diminuir o prazo do contrato

Apesar de a redução da prestação ser a vantagem mais procurada, com o objetivo de aliviar os encargos mensais, também pode optar por antecipar o fim do seu contrato.

Neste caso, ao amortizar antecipadamente, o valor da prestação mantém-se igual, mas irá diminuir o prazo do contrato. Quanto mais amortizar, maior será a redução do prazo do empréstimo.

E se tiver uma taxa de juro variável e quiser evitar o pagamento da comissão de reembolso antecipado, amortizando a totalidade do seu crédito - caso tenha disponibilidade financeira par o fazer -, também pode ser benéfico para si. Uma vez que a medida é transitória, esta pode ser uma boa hipótese de poupar 0,5% do valor total da amortização.

Crédito fica mais barato

Quando faz o reembolso antecipado do crédito habitação, seja o impacto sentido na prestação ou no prazo do contrato, vai diminuir o valor do capital em dívida e dos juros. Ou seja, vai reduzir o Montante Total Imputado ao Consumidor (MTIC), que é o montante total que irá pagar ao banco durante todo o período do empréstimo.

Vale a pena amortizar agora ou mais tarde?

A possibilidade de amortizar o crédito - sem que tenha de recorrer ao fundo de emergência - irá dar-lhe uma folga orçamental nas suas finanças, já que alivia os seus encargos mensais num contexto de subida das taxas de juro e de inflação.

No entanto, deve fazer as contas para perceber se vale a pena amortizar já ou se quer juntar mais dinheiro, para conseguir uma poupança mais significativa, adiando a amortização. Pode recorrer a simuladores como este para fazer as contas.

De qualquer modo, é essencial que fale com o seu banco para avaliar todas as possibilidades. E não se esqueça, apesar de nenhuma solução ter maior impacto na carteira do que a amortização da dívida, pode e deve sempre tentar renegociar o crédito à habitação junto seu o banco seja através de uma revisão do spread e dos seguros, pela opção de diferimento do capital e/ou extensão da maturidade do contrato.