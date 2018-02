A megalómana mansão que Warren Buffet não consegue vender há um ano

Há precisamente um ano, Warren Buffet era notícia pelo mundo não por mais um investimento multimilionário de sucesso, mas sim pela primeira casa que comprou e que, passados 46 anos, decidiu vender.

Trata-se de uma mansão com cerca de 3500 metros quadrados, em Laguna Beach, no estado norte-americano da Califórnia, e que integra um condomínio fechado com vista para o mar. Supostamente, esta seria a casa que Buffet utilizaria para passar férias mas, segundo o próprio contou ao Wall Street Journal, ele “nunca sai do escritório”, o que o levou a optar por vendê-la.

Em março de 2017, a habitação foi colocada à venda por 11 milhões de dólares e desde então que continua por habitar, uma vez que, passados 12 meses, continua a não haver interessados (com dinheiro suficiente) em ficar com parte da história de um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo.

Isto porque a mansão em causa foi a primeira casa que Buffet comprou. Estávamos em 1971 e aquela que hoje é uma casa de luxo foi, na altura, comprada por apenas 150 mil dólares.

