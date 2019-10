O verão está à porta e a preocupação com a alimentação começa a ganhar um novo fôlego. Para além do exercício, procurar os alimentos mais saudáveis está na ordem do dia para quem quer fazer da saúde uma bandeira diária.

Com milhares de livros, artigos e conselhos sobre dietas e alimentação é natural que se sinta perdido. Com opiniões divergentes sobre os mesmos alimentos a surgirem constantemente, a missão de ir ao supermercado torna-se difícil.

“Sem açúcar”, “light”, “baixo em calorias”, são alguns dos rótulos que o marketing alimentar utiliza de forma a despoletar o sentimento de consciência tranquila no consumidor. No entanto, a realidade nem sempre entra em sintonia com o que é prometido. Juan Revenga e Daniel Ursúa, especialistas alimentares na Nutrihabits, desmistificaram alguns alimentos ao El País que parecem boas opções mas induzem o consumidor em erro. Veja na fotogaleria quais são.

