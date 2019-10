Quem deve pagar a conta do restaurante?

Veja as imagens. Evite situações de desconforto na hora de pagar a conta, quando vai comer fora com companhia.

Vai almoçar ou jantar fora com um cliente, um amigo novo ou com os seus sogros? Para evitar o momento de desconforto que se pode instalar na hora de pedir e pagar a conta, saiba quais são os vários cenários a considerar.

As opções são muitas. Tanto se pode dividir a conta uniformemente, pagar a própria refeição ou esperar que quem convidou pague. Mas nem tudo é tão simples, dá conta o Business Insider.

As sugestões para saber quem paga a conta, em 10 situações comuns, são dadas por três especialistas em etiqueta: Diane Gottsman, fundadora da empresa especialista em etiqueta, The Protocol School of Texas; David Weliver, conselheiro financeiro no site Money Under 30 e Patricia Napier-Fitzpatrick, fundadora e presidente da The Etiquette School of New York.

