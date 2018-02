Saiba quanto ganham por concerto as bandas mais bem pagas

Mesmo sem ter uma única música no topo das tabelas há mais de 20 anos, os The Rolling Stones continuam a faturar como ninguém – entenda-se algo como 10 milhões de dólares (cerca de 8.5 milhões de euros) por cada concerto. Os números vão muito além disto se considerarmos, por exemplo, que durante a mais recente tour da banda, foram dados 14 concertos em 12 cidades diferentes.

Os Stones são, portanto, a banda que mais recebe por cada concerto, segundo as estatísticas elaboradas pela Pollstar, uma publicação que analisa a movimentação gerada por eventos ao vivo.

As avaliações deste site colocam os ‘reis do Rock’ à frente dos U2 que, também sem terem um álbum recente com vendas minimamente equiparáveis aos seus ‘anos de ouro’, também continuam a somar muitos milhões por espetáculo.

