Um dos 5 trilhos curtos mais bonitos do mundo é português

Quem o diz já percorreu parte significativa do planeta a pé. “O Homem Que Trilhou o Mundo” elegeu cinco percursos memoráveis e relativamente ‘fáceis’ de completar.

Há um percurso português, relativamente curto mas visualmente estonteante, que integra a lista dos cinco trilhos mais curtos e belos do mundo.

A escolha é d’”O Homem Que Trilhou o Mundo”, o nome da conta de um Instragrammer londrino. Ele é Peter Elia, tem 45 anos e percorre trilhos por todo o mundo há mais de 20 anos. Em 2016, abriu uma conta na rede social é lá que partilha as suas experiências.

Solicitado pelo The Guardian, Peter elencou cinco percursos que combinam as mínimas limitações físicas para o ser humano (nenhum deles, diz o autor, demora mais do que cinco horas a ser percorrido por completado) e paisagens emblemáticas.

Outra coisa que une todos estes caminhos, segundo o explorador, é o facto de estarem bem assinalados e de não serem muito perigosos, dada a boa preservação de cada um.

