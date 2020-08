França: mais de 3.300 casos nas últimas 24 horas

França registou 3.304 casos da doença covid-19 nas últimas 24 horas, um aumento importante face a segunda-feira quando foram detetados menos de 2.000 novos casos, segundo as autoridades francesas.

A taxa de positividade na realização de testes é agora de 3,7%, um número em progressão nas últimas semanas. No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 248.158 casos confirmados de covid-19.

Ainda nas últimas 24 horas foram registados 22 mortos em meio hospitalar, elevando o total de óbitos para 30.544.

Os focos de contaminação no país continuam também a aumentar, com 33 novos focos identificados desde quarta-feira, havendo agora 352 focos de contaminação a serem investigados em todo o território francês.

Esta terça-feira, o Governo francês decidiu não distribuir máscaras de forma gratuita aos alunos que vão voltar às aulas na próxima semana, considerando que as máscaras fazem parte do material escolar pelo qual os pais de alunos do ensino básico e secundário são responsáveis.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 813 mil mortos e infetou mais de 23,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.