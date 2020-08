França regista quase 4.800 novos casos nas últimas 24 horas

França registou 4.771 novos casos da doença covid-19 nas últimas 24 horas, um dos números mais elevados depois do fim do confinamento, segundo as autoridades francesas.

Apenas esta semana foram identificados 18.638 novos casos, mostrando que a taxa de positividade na realização de testes é agora os 3,3%. No total, desde o início da pandemia, já foram identificados 229.814 casos em França.

Ainda nas últimas 24 horas foram registados 12 mortos em meio hospitalar, elevando o total de óbitos para 30.480.

Os focos de contaminação no país continuam também a aumentar, com 33 novos identificados desde quarta-feira, havendo agora um total de 266 a serem investigados em todo o território francês.

Segundo o Presidente Emmanuel Macron, a perspetiva é ter uma vacina contra a covid-19 “nos próximos meses” e aprender a viver com o vírus ate lá.

“Isso não nos vai ajudar a resolver os problemas de hoje, mas os dos próximos meses”, afirmou o chefe de Estado numa conferência de imprensa hoje com a chanceler Angela Merkel no sul de França.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 787.918 mortos e infetou mais de 22,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.