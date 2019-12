Função Pública com aumento salarial máximo de 0,7%

Os trabalhadores da administração pública deverão ter aumentos salariais que no máximo vão atingir os 0,7%, seguindo a fórmula de cálculo para atualização das pensões. A informação foi avançada pelo líder da Fesap no final da reunião de hoje com o Governo.

“A proposta que o senhor secretário de Estado do Orçamento nos fez, foi exatamente que iria aumentar os salários de todos os trabalhadores da administração pública no ano de 2020, utilizando a mesma fórmula que vai ser utilizada para o aumento das pensões”, adiantou José Abraão que classifica a atualização de uma provocação, sentindo-se “defraudado” com a proposta avançada pelo Executivo.

Assim, a atualização dos salários dos funcionários públicos será diferenciado em função da remuneração de cada trabalhador, à semelhança do que acontece com as pensões. “O que nos propõem hoje é uma ofensa ao fim de dez anos virem com esta provocação”, assinalou o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap).

A fórmula para a atualização das pensões é definida por lei e tem em conta a inflação dos últimos 12 meses sem habitação, conhecida em novembro, conjugada com a taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) nos últimos dois anos permite definir a atualização do Indexante de Apoios Sociais (IAS) e, a partir deste, o aumento das pensões em cada ano.

Caso a fórmula seja aplicada tal como definida por lei, os salários até dois Indexantes de Apoios Sociais (IAS), ou seja, até 877,6 euros brutos, aumentam 0,7% (inflação sem habitação arredondada a uma casa decimal mais 0,5 pontos percentuais) em janeiro.

Por sua vez, as remunerações entre duas e seis vezes o valor do IAS (entre 877,6 euros e 2.632,8 euros brutos) serão atualizadas em 0,2% (o valor da inflação média dos últimos 12 meses, excluindo a habitação, arredondado a uma casa decimal).

Nos salários superiores a seis vezes o IAS e até 5.265,6 euros (12 IAS) não serão alvo de alterações, apesar de a atualização ser calculada retirando 0,25 pontos percentuais ao valor da inflação, que foi de 0,2%.

Isto porque está definido por lei que “a atualização das pensões e de outras prestações sociais atribuídas pelo sistema de segurança social […] não pode resultar numa diminuição do respetivo valor nominal”.

Para remunerações acima do valor de 12 IAS (5.265,72 euros) não há aumentos.

Em todo o caso, o dirigente da Fesap declarou que “todos os funcionários públicos vão ter aumentos salariais”.

Governo propõe “correções”

José Abraão afirmou, por outro lado, que o Executivo avançou com medidas para “compensar” os trabalhadores.

“Isto é uma provocação aos trabalhadores da administração pública, pese embora, em termos fiscais nos tenham dito que estão dispostos a fazer algumas correções com o objetivo de despenalizar as famílias com mais filhos”, adiantou o dirigente sindical, acrescentando que “mostrou sensibilidade para corrigir a questão fiscal no que diz respeito ao assistente técnico e mostrou também sensibilidade para corrigir se a inflação no ano de 2020 for superior.”

Para sexta-feira, dia 13 de dezembro, haverá nova reunião. Trata-se de uma “reunião suplementar”, adiantou José Abraão, acrescentando que vão avançar com propostas e ideias e se não tiver evolução, certamente a Fesap pondera todas as formas de luta que estão ao seu alcance”, indicou.