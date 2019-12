STE. Proposta “vexatória” que “não podemos acompanhar”

O Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) saiu da terceira reunião com o Governo sem alteração dos valores para atualização dos salários da função pública.

“Mantém-se hoje a proposta do governo, com uma atualização de 0,3%, começou por referir a presidente do STE, Helena Rodrigues. “Nós entendemos que esta proposta é vexatória, não só para os trabalhadores da administração pública, mas pelo sinal que dá a todos os empregadores para fazerem o mesmo aos seus trabalhadores. Isto é vexar os trabalhadores”, considerou a dirigente sindical.

“Não podemos acompanhar esta proposta”, assinalou Helena Rodrigues, assumindo que “nós pensávamos que estávamos noutro processo de evolução dos salários.”

A dirigente do STE salientou ainda a sugestão que o Governo fez para os salários dos privados. “Esta questão também se põe em cima da mesa quando comparamos com aquilo que, em sede de concertação social, foi prometido aos empregadores em benefícios fiscais. Como se dá a uns em detrimento de outros. Temos a promessa de que em 2021 o sol brilhará para nós?” questionou a presidente do Sindicato dos Quadros Técnicos.

