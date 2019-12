Governo diz que foi “até onde podia ir” nos aumentos da função pública

O secretário de estado da Administração Pública garantiu que o Governo não podia ir mais longe na proposta para aumentos salariais dos trabalhadores do Estado.

“A proposta do Governo foi até onde podia ir, tendo em conta que o descongelamento das carreiras, com o pagamento a 100% das valorizações remuneratórias tem um impacto nas contas públicas de 527 milhões de euros”, afirmou José Couto no final da reunião suplementar com as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores do Estado.

As negociações, em matéria de salário, estão fechadas, mas a ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, ainda amanhã vai levar a Conselho de Ministros uma contraproposta da Fesap para aumento do valor do subsídio de refeição e das ajudas de custo.

No final da terceira ronda de negociações, o secretário de Estado sublinhou que se “retomou a normalidade nas negociações.”

(em atualização)