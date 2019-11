Abertos concursos para integrar 20 mil precários do Estado

O Estado abriu concursos para integrar mais de 20 mil trabalhadores precários. “Ao abrigo do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), e incluindo a Administração Local, foram até à data lançados concursos para a integração de 20.126 trabalhadores”, refere um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSS).

Em causa estão concursos para a Administração Central e autarquias. “Na Administração Central, foram abertos concursos para 10 130 postos de trabalho e na Administração Local os concursos abrangeram 9 996 pessoas”, indica a nota do gabinete da ministra Ana Mendes Godinho.

O processo para integração destes trabalhadores começou com o Orçamento do Estado para 2017 e com a publicação do relatório sobre o número de contratos precários na Administração Pública. O documento apontava para cerca de 100 mil trabalhadores com vínculos atípicos, mas o então ministro Vieira da Silva apontou para um valor a rondar os 30 mil.

De acordo com o comunicado emitido esta quinta-feira, “até à data 74% dos candidatos tiveram parecer favorável à integração do Estado das várias comissões de avaliação bipartidas”, tendo sido analisados 33 609 situações.

A nota refere que “para este universo é considerado o total de requerentes ao PREVPAP, excluindo-se os não admitidos e os candidatos que já possuíam contrato de trabalho por tempo indeterminado.”

O PREVPAP deu os primeiros passos ainda no Orçamento do Estado de 2017. A ideia era assegurar a integração no Estado, e também nas autarquias, dos trabalhadores que, não estando no quadro, exercessem funções de natureza permanente. Mas limitando a possibilidade de adesão a quem estivesse nessa situação no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017.

