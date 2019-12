Valorização de salários no Estado custa 715 milhões em 2020

As contas foram apresentadas no final de uma ronda de negociações com os sindicatos da administração pública que decorreu esta quarta-feira, no Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública (MMEAP). A valorização salarial total em 2020 será de 715 milhões de euros.

Para este montante entram os valores das progressões e promoções (527 milhões de euros) e a atualização salarial, revisão de carreiras e outros direitos (188 milhões de euros).

“Estima-se que haja um acréscimo da despesa com progressões e promoções de 527 milhões de euros em 2020, beneficiando mais de meio milhão de trabalhadores públicos. O Governo reforçou que se trata de um esforço financeiro considerável e de um passo muito importante na valorização das carreiras dos trabalhadores”, indica a nota do MMEAP.

“A estas medidas de valorização, acresce o impacto das medidas de revisão de carreiras efetuadas na Administração Pública, assim como o efeito de outras medidas de valorização salarial (por exemplo, bónus e complementos), que também contribuem para aumentar a despesa em 2020”, continua a nota divulgada pelo gabinete da ministra Alexandra Leitão.

“Estas medidas, em conjunto com o fim do processo de descongelamento das carreiras, implicam um aumento de despesa 647 M€ face a 2019”, conclui.

O comunicado indica ainda que para a avaliação que os utentes fazem dos serviços públicos vão contar mais indicadores do que agora.

“Os objetivos de boa gestão dos trabalhadores (em áreas como segurança e saúde no trabalho e da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, entre outras), a implementação das medidas do programa SIMPLEX e a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos especialmente no atendimento ao público serão preponderantes no quadro de avaliação e responsabilização, tendo uma ponderação relativa não inferior a 50%”, indica o comunicado.