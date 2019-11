Emprego público cresceu no terceiro trimestre. Há mais 18500 funcionários

No final de setembro deste ano havia 689 760 funcionários públicos, mais 2,8% do que no terceiro trimestre do ano passado. Este aumento representa um acréscimo de mais 18 456 postos de trabalho, refere a síntese estatística do Emprego Público, publicada esta quarta-feira, dia 27 de novembro, pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Comparando com o final do segundo trimestre deste ano, “o emprego no sector das administrações públicas diminuiu 929 postos de trabalho (-0,1%), em resultado particularmente da quebra do emprego da administração central (menos 1 466 postos de trabalho correspondente a uma variação de -0,3%)”, indicam as estatísticas divulgadas.

“Os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior apresentam o maior contributo para a quebra de emprego (menos 4 795 postos de trabalho no conjunto) refletindo a atividade de mudança de ano letivo com os processos de colocação dos docentes contratados nos estabelecimentos de ensino superior e de ensino básico e secundário e dos técnicos superiores para as atividades de enriquecimento curricular (AEC) no ensino básico e secundário, ainda a decorrer no final do 3º trimestre”, justifica a DGAEP.

Salário mínimo acelera remunerações

