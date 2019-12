Fesap desafia sindicatos na contestação aos aumentos na função pública

A Federação dos Sindicatos da Administração Pública está disponível para concertar posições com outras estruturas sindicais para contestar a proposta de aumentos salariais dos funcionários do Estado para 2020.

“Decidimos lançar um repto às outras estruturas sindicais para nos sentarmos e concertarmos posições para que se faça um grande protesto face a esta visão miserabilista do Governo em relação aos trabalhadores da administração pública”, adiantou o secretário-geral da Fesap, José Abraão, no final da terceira e última ronda de negociações com o secretário de Estado da Administração Pública, ao início da tarde desta sexta-feira.

“Não podemos antecipar o que podemos vir a fazer. Nós estamos disponíveis e acertaremos posições”, acrescentou o dirigente sindical.

“Não é aceitável que se peça sacrifício aos trabalhadores da administração pública de perda de poder de compra e da desvalorização de carreiras durante estes anos”, sublinhou o dirigente sindical, revelando que ontem, a Federação discutiu a hipótese de se juntar a outros sindicatos na contestação a esta proposta do Governo.

Na quarta-feira, o Executivo avançou com uma proposta de aumento dos salários de 0,3% para todos os funcionário públicos, o que dá, para um salário mensal de 1000 euros, pouco mais de 26 euros, de acordo com simulações da consultora EY para o Dinheiro Vivo.

A Fesap, afeta à UGT, apresentou uma contraproposta com o aumento do valor do subsidio de refeição e das ajudas de custo que ainda vai a Conselho de Ministros amanhã, diz 14 de dezembro, para aprovação da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020.

O secretário-geral da Fesap disse que ainda espera pela resposta. “Neste quadro aguardamos resposta e pedimos ao secretário de Estado para que estas matérias fossem objeto de resposta. Se assim não for, estão em cima da mesa todas as possibilidades, todas as formas de luta”, assumiu o dirigente sindical.