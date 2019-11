Geringonça deu mais 87 euros por mês aos funcionários públicos em quatro anos

Em quatro anos de governo da “geringonça”, os funcionários públicos ficaram a receber em média mais 87 euros por mês. Em julho deste ano, data dos dados mais recentes divulgados ontem pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP), a remuneração base média mensal ilíquida era de 1489,6 euros, mais 87,1 euros do que em outubro de 2015, pouco antes da tomada de posse do primeiro Executivo liderado por António Costa. É um aumento de 6,2%.

De acordo com os cálculos do Dinheiro Vivo, nos quatro anos do anterior governo, em que foram decididos aumentos salariais através do processo gradual de descongelamento de todas as carreiras, os Conservadores e Notários conseguiram o maior ganho absoluto e relativo. Comparando o salário base mensal de outubro de 2015 com o de julho deste ano, regista-se uma variação de 588 euros, o que corresponde a uma atualização de 17,6%. No ranking seguem-se as Forças Armadas (+12,7%), os docentes do ensino superior politécnico (+12,3%) e os assistentes operacionais, cujo salário base subiu de 607 euros em 2015 para 681,4 euros quatro anos depois, uma subida de 12,1%.

Neste último caso, a explicação para o aumento mais recente, é dado pela própria DGAEP. Além do descongelamento das carreiras, a subida da remuneração base praticada no setor público de 635,07 euros, acima dos 600 euros do privado. “O impacto destas medidas teve maior efeito na carreira de assistente operacional/operário/auxiliar e Forças Armadas, com variação positiva em relação a julho de 2018 de 4,8%”, refere a síntese estatística do emprego público.

Mas nem todas as carreiras da Administração Pública ficaram a ganhar, em média por mês, mais nos últimos quatro anos. É o caso do pessoal de investigação científica que teve uma perda de 429 euros por mês, representando uma quebra de 13,7%.

Não se tratou de um corte salarial, mas de um efeito estatístico, também explicado na síntese da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público. “A carreira de pessoal de investigação científica apresentou uma variação negativa de 18,5% em resultado dos movimentos de entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios (entrada de novos trabalhadores em níveis remuneratórios na base da carreira)”, refere o relatório divulgado ontem. A justificação é dada para a variação homóloga trimestral entre 2019 e 2018, mas mantém-se para o período em análise (outubro de 2015/julho de 2019).

Em termo de ganho médio mensal que inclui todos os prémios e subsídios ou suplementos regulares, bem como o pagamento por horas suplementares ou extraordinárias, os funcionários públicos levam para casa mais 128,3 euros do que em outubro de 2015. É um acréscimo de 7,9% em quatro anos.

Mais investigadores, professores e enfermeiros. Menos militares

No final de setembro deste ano, o Estado empregava 689 760 pessoas, um aumento de 2,8% face a setembro de 2018, o maior salto trimestral desde, pelo menos, 2011, ano a que se referem os primeiros dados publicados pela DGAEP. Em termos absolutos o contingente de funcionários públicos engordou em 18 456 postos de trabalho.

Desde que o primeiro governo de António Costa tomou posse, assistiu-se a um crescimento constante do número de funcionários públicos. Quer por via da admissão de novos trabalhadores, quer pela integração de precários através do programa de regularização de vínculos lançado em 2017 e que ainda decorre.

Comparando o final de 2015 com setembro deste ano, entraram na Administração Pública mais 30 616 pessoas, correspondendo a uma variação de 4,6%. O maior contributo foi da carreira do pessoal de investigação que passou de 1349 para 3317, um aumento de 150%. Na lista segue-se a polícia municipal (inclui pessoal da carreira especial da PSP integrado na Polícia Municipal), dirigentes intermédios (+17,7%), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (+17%), enfermeiros e médicos, com crescimento de 16% e 15%, respetivamente.

No entanto, a DGAEP sublinha que o número de funcionários públicos ainda não recuperou dos anos da troika. A Direção-Geral assinala uma quebra de 5,2% face a 31 de dezembro de 2011, correspondendo a uma redução de 38 025 postos de trabalho.