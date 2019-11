Governo promete concluir PREVPAP “no início da governação”

Data concreta não há, apenas uma indicação vaga de calendário. “Assumimos aqui hoje o nosso compromisso total da conclusão do programa no início da governação”, afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), esta sexta-feira no Parlamento.

No debate sobre o Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP), a pedido do Bloco de Esquerda, Ana Mendes Godinho prometeu concluir o processo no início da legislatura, mas não deu uma data concreta.

De acordo com os dados divulgados pelo MTSSS foram abertos mais de 20 mil concursos para a integração de trabalhadores precários: 10 130 postos de trabalho na administração central e 9 996 pessoas nas autarquias, tendo sido analisados mais de 33 mil processos.

O deputado bloquista José Soeiro questionou Ana Mendes Godinho sobre a data para a conclusão de todos os processos, mas a ministra apontou apenas o “início da governação” e comprometeu-se a receber os trabalhadores que o desejassem, dirigindo-se a alguns que se encontravam nas galerias do hemiciclo.

Na intervenção inicial, a governante assumiu que se trata de “um processo complexo” e que das 16 comissões bipartidas de avaliação dos casos, 11 já concluíram o trabalho, estando ainda cinco em funcionamento.

A mancha negra e a medalha

No debate, que marcou a estreia de Ana Mendes Godinho nestas funções (tinha sido secretária de Estado do Turismo no anterior governo), o secretário de Estado Adjunto e do Trabalho afirmou que “espera cumprir todos os objetivos” do programa, apesar das “dificuldades”.

Miguel Cabrita acusou depois a direita de nada ter feito no combate à precariedade, falando em “incómodo e desconforto” do PSD por “não ter uma palavra sobre a precariedade.”

Dirigindo-se à deputada social-democrata Carla Barros, o secretário de Estado afirmou que “o que chamou de mancha negra, nos chamamos uma medalha. Qualquer dificuldade que possa subsistir, nós temos uma certeza: tudo o que possamos fazer será o oposto daquilo que a direita faria”, concluiu.