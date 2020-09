Marcelo promulga prorrogação de contratos a termo dos não docentes

O Presidente da República promulgou o decreto-lei que permite prolongar até ao final do ano letivo os contratos a prazo do pessoal não docente das escolas.

O Presidente da República promulgou o “diploma do Governo que estabelece a possibilidade de prorrogação dos contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal não docente das escolas da rede pública do Ministério da Educação, no âmbito da pandemia da doença covid-19”, lê-se no comunicado de Belém divulgado esta sexta-feira, dia 04 de setembro.

Como noticiou o Dinheiro Vivo, esta possibilidade vai abranger mais de 300 trabalhadores não docentes, estando incluídos nesta categoria os assistentes técnicos e operacionais, os técnicos e os psicólogos, por exemplo. Este número diz respeito apenas aos funcionários que ainda se encontram nas sob responsabilidade do Ministério da Educação. Não estão contabilizados os trabalhadores da responsabilidade das câmaras municipais no âmbito da transferência de competências para as autarquias.

Esta decisão de prorrogar os contratos a termo foi justificada com a necessidade de ter mais pessoal nas escolas por causa das regras de combate à covid-19. Os sindicatos dizem que ainda fica aquém do necessário.

O diploma tinha sido aprovado pelo Governo no Conselho de Ministros de 27 de agosto, estabelecendo a “possibilidade de prorrogação dos contratos até ao termo do ano escolar 2020/2021.”