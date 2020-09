City de Guardiola já gastou 535 milhões só na defesa. Benfica amealha 111 ME

Pep Guardiola entrou no Man. City pela porta grande em 2016, depois de três épocas no Bayern Munique, um ano sabático em Nova Iorque por decisão pessoal do próprio treinador e, claro, os quatro históricos anos no Barcelona que consagraram Messi e tornaram Guardiola num recordista de títulos, com 14 a serem conquistados no comando do Barça: três La Ligas, duas Ligas dos Campeões, duas Taças do Rei, três Supertaças de Espanha, duas Supertaças europeias e dois mundiais de clubes.

Da lista de reforços para a defesa (centrais, laterais e guarda-redes), em quatro anos, Guardiola contratou 13 jogadores, vários por valores acima dos 50 milhões de euros – além de Rúben Dias, houve Cancelo, Laporte, Mendy, Walker e Stones (três centrais e dois laterais direitos por quase 363 milhões de euros). O total de valor gasto jogadores só para o setor defensivo, é de 533,9 milhões de euros. O cálculo é do Dinheiro Vivo, os valores de referência são do site alemão especializado em mercado de futebol, Transfermarkt.

O City renasceu como clube de topo da Liga inglesa após 2008, com a chegada do novo dono, Sheik Mansour bin Zayed Al Nahyan, líder do Abu Dhabi United Group, ligado à família real saudita (custou 231,5 milhões de euros). Soube-se em 2018 que o gestor saudita já tinha gasto nessa altura com o clube inglês cerca de 1,43 mil milhões de euros.

O Benfica foi um dos clubes que mais beneficiou com as contratações avultadas para a defesa. Depois do guardião Ederson, que chegou ao City em 2017 por 40 milhões, a recente chegada de Rúben Dias por 68 milhões (sem contar o ‘desconto’ da venda de Otamendi ao Benfica por 15 milhões), terá sido a mais cara na dispendiosa defesa do City e eleva o valor recebido pelas águias para 108 milhões por dois jogadores.

A construção da defesa tem sido um problema para Guardiola, que tem substituído de uma época para a outra jogadores que tinham sido dispendiosos por não estar satisfeito com o seu desempenho – Ederson foi contratado em 2017 para titular, um ano depois de Guardiola ter convencido Claudio Bravo a sair do Barça, onde era titular, e rumar ao City. E os gastos avultados com a defesa até começaram antes de Guardiola chegar. No ano anteriores, em 2015/16, Manuel Pellegrini contratou Otamendi ao Valência por 44,5 milhões e, no ano anterior, foi Mangala a chegar do FC Porto por 45ME.

Outro pormenor curioso de notar é que o setor defensivo costuma ser o menos dispendioso numa equipa, já que os atacantes, extremos e médios criativos costumam ter maior valor de mercado. No entanto, o recorde por um defesa até foi batido por outro clube de Manchester: o United gastou a época passada 87 milhões de euros por Harry Maguire (do Leicester).

Benfica no topo das preferências

Se Guardiola parece ter predileção por jogadores que passaram pela formação do Benfica – Bernardo Silva (50ME, vindo do Mónaco em 2017), Cancelo, Rúben Dias, Ederson -, só houve dois deles que vieram diretamente do clube: Ederson e Dias, nos tais 108 milhões de euros que já referimos. O mecanismo de solidariedade permitiu ao Benfica encaixar mais 1,6 milhões da contratação de Cancelo e 1,5 milhões por Bernardo Silva. Um total, assim, de 111,1 milhões de euros.

A lista de contratações só para o setor defensivo:

2020/21

Ruben Dias (Benfica) – 68 ME

Aké (Bournemouth) – 45,3 ME

Yan Couto (Coritiba) – 6ME

2019/20

João Cancelo (Juventus) – 65 ME

Angeliño (PSV) – 12ME

Pedro Porro (Girona) – 12ME

Zack Steffen (Columbus Crew) – 6,8 ME

2018/19

(sem contratações na defesa)

2017/19

Laporte (Ahtletic Bilbao) – 65 ME

Benjamin Mendy (Mónaco) – 57,5 ME

Kyle Walker (Tottenham) – 52,7ME

Ederson (Benfica) – 40ME

Danilo (Real Madrid) – 30ME

2016/17

John Stones (Everton) – 55,6ME

Claudio Bravo (Barcelona) – 18ME

(valores registados no site de mercado de futebol, Transfermarkt)