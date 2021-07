Euro-2020 valoriza Pedri, Chiesa e... Palhinha

Italy's defender Francesco Acerbi poses with the European Championship trophy after Italy won the UEFA EURO 2020 final football match between Italy and England at the Wembley Stadium in London on July 11, 2021. (Photo by Laurence Griffiths / POOL / AFP) © AFP

O Euro-2020 não mudou apenas a correlação de forças desportivas do futebol europeu, nem deixou somente a Itália feliz. Como seria de esperar, a mais importante competição de futebol do ano teve impacto no valor dos mais de 600 jogadores que nele participaram - especialmente, segundo o Transfermarkt, site alemão especializado em valores de mercado e transferências de atletas, o de 31 deles.

Pedri, médio de Espanha e do Barcelona, está no topo da lista dos mais valorizados: custa agora 80 milhões de euros, 14,3% a mais do que antes de a bola rolar. Com um novo preço de 70 milhões de euros, estão empatados no segundo lugar da tabela, o vice-campeão Declan Rice, do West Ham, e o campeão Federico Chiesa, da Juventus. O segundo, entretanto, cresceu mais - 16,7% - do que o primeiro - 7,7%.

Os semifinalistas, Itália, Inglaterra, Espanha e Dinamarca, monopolizam o top 10 mas há um português no top 20, o sportinguista Palhinha, classificado na 17ª posição. No total, valorizou três milhões de euros, com preço estabelecido agora em 21 milhões, um aumento de 16,7%.

E o médio entrou só na segunda metade do empate (2-2) com a França, último jogo da fase de grupos, e foi titular no duelo perdido, por 1-0, para a Bélgica nos oitavos-de-final, saindo aos 78". Nada mau: três milhões a mais em 123 minutos, ou seja, em duas horas e picos.

O último dos 31 que saíram valorizados é o húngaro Andreas Schaeffer, dos eslovacos do Dunajska Streda, "apenas" 800 mil euros mais caro. O "apenas" está entre aspas porque corresponde a um crescimento de 114,3% face ao seu valor no início do Euro, ainda de acordo com o Transfermarkt. Só Daniel Bachmann, o guarda-redes austríaco dos ingleses do Watford, foi mais valorizado - 150%.