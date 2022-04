Jornadas na Figueira da Foz abordam estratégias para a competitividade nos setores do mar

Ana Peixoto Fernandes 09 Abril, 2022 • 10:52 Partilhar este artigo Facebook

A competitividade nos setores da Economia do Mar é o tema da próxima edição das jornadas de inovação, que vão realizar-se na Figueira da Foz, no próximo dia 12 de abril, no âmbito do INOVSEA. Um projeto que está a ser desenvolvido, em parceria e cooperação, pelas associações Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) e Empresarial de Viana do Castelo (AEVC). A transferência de conhecimento e de experiências, com enfoque nas atividades económicas ligadas ao mar, é o objetivo do evento, que nesta terceira edição terá o economista Jaime Quesado como figura central. Dirigida a empresas e entidades com ligações à Economia do Mar, a sessão decorrerá no Hotel Malibu e também será transmitida online, mediante inscrição nas plataformas das associações organizadoras e do próprio projeto InovSea. A organização apela, no entanto, a um esforço de participação presencial por parte de empresários e interessados no tema, de forma a incrementar o networking e a possibilidade de novos projetos empresariais de componente económica azul nos dois municípios costeiros.

"Esta terceira jornada é a da transmissão do conhecimento. Temos um número interessante de temas e de convidados, para cada um explicar a sua área dentro da sua expertise (conhecimento adquirido). E uma plateia presencial é sempre muito mais interessante, porque as questões podem ser colocadas diretamente aos especialistas de forma a sanar dúvidas e discutir ideias", defende Manuel Cunha Júnior, da AEVC, adiantando que, em resultado das anteriores duas edições daquelas jornadas, "já existem empresas a fazer alterações do seu quotidiano administrativo na gestão, com ideias ali colocadas". "Já se começam a colher frutos", referiu, acrescentando que a jornada da Figueira da Foz pretende transmitir ao meio empresarial ideias de "como se atualizar e inovar, para poder ter competitividade e ir a jogo no mercado nacional e internacional".

A "partilha de conhecimento e de diversas sensibilidades de determinadas personalidades e organizações" é, para Nuno Lopes, presidente da ACIFF, mais uma vez o desígnio das jornadas do InovSea, desta vez "com um economista [Jaime Quesado] como figura de cartaz". "Falar-nos-á da competitividade e das oportunidades que a Economia Azul pode gerar para o território e para as empresas que investem nele", declarou, destacando: "É a área mais extensa do país, porque temos mais mar do que terra, mas não está devidamente explorada. E é importante também explicar o que é a Economia Azul. Por vezes, há algumas dificuldades em perceber o que é". "O que queremos é despertar para uma área tão vasta, através do conhecimento científico, e também perceber o que é que os outros territórios já fizeram de bem", continuou, dando como exemplo o facto de Viana do Castelo ter "conseguido dar a volta na área da construção naval". "Nós, na Figueira da Foz, estamos com dificuldades em inverter esse processo, mas estamos um bocadinho mais fortes nas conservas e podemos dar a perceber o que está a ser otimizado da nossa parte", indicou, acrescentando que espera que aquelas jornadas permitam identificar "em que fileiras podem os municípios desenvolver mais competências". De forma a que se tornem "mais competitivos, atrativos e mais ricos empresarialmente".

O programa do evento na terça-feira começa às 10 horas, com uma sessão de abertura pelos presidentes da ACIFF, Nuno Lopes, e AEVC, Manuel Cunha Júnior. O primeiro painel versará o tema "O contributo do mar para a competitividade das regiões", e terá como oradora Sophie Patrício, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC).

Segue-se outro sobre "Economia do mar - A necessidade sobre uma agenda estratégica", por Jaime Quesado, economista e especialista em inovação e competitividade.

Ainda durante a manhã destas jornadas, são esperadas intervenções sobre outras temáticas: "Impacto do Portugal 2020 na Economia - Fact Sheets", por Carla Leal, da Agência para o Desenvolvimento e Coesão (AD&C); "Recuperar Portugal com os olhos no mar", com Conceição Carvalho, da Estrutura de Missão Recuperar Portugal (PRR); e "InovSea - Um compromisso colectivo", pelo especialista consultor do referido projeto, Álvaro Sardinha.

Antes do almoço intervirá ainda o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra, Jorge Brito. O debate continuará depois à mesa com Miguel Marques, do Conselho Estratégico para a Economia do Mar da CIP. E as jornadas encerrarão com uma ação de capacitação e networking, designada "Competir na Economia Azul".

O projeto lançado pelas associações de empresários das regiões costeiras da Figueira da Foz e Viana do Castelo tem por objetivo "explorar e potenciar redes de inovação e cooperação empresarial e interorganizacional na promoção da competitividade". Às quatro jornadas programadas no âmbito do InovSea, duas por município, são chamadas a intervir empresas das várias fileiras do setor, especialistas do sistema científico e tecnológico, casos de estudo e responsáveis nacionais pela promoção da inovação.