Milionário americano quer devolver a glória ao Parma

Gianluigi Buffo © Miguel MEDINA/AFP

Os três compuseram, no seu tempo, o trio defensivo mais forte do planeta futebol e acabaram mais tarde campeões do mundo pelas suas seleções, Itália e França, além de amontoarem troféus coletivos e individuais ao longo das carreiras em gigantes como a Juventus, o Real Madrid ou o Barcelona.

Mas Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro e Lilian Thuram começaram a jogar juntos no famoso Parma dos anos 90, vencedor de três taças e uma supertaça de Itália, uma Taça das Taças, duas taças Uefa e uma supertaça europeia, além de, por dez épocas, terminar no exclusivo top-5 da Serie A do seu país.

Zola, Crespo, Dino Baggio, Asprilla ou o português Fernando Couto são outros dos craques daqueles tempos gloriosos que um americano, Kyle Krause, procura agora resgatar.

Krause, CEO da Kum & Go, cadeia de lojas de conveniência americana fundada pelo seu avô e presidida pelo seu filho, comprou 90% das ações do Parma em setembro de 2020, cinco anos depois do clube declarar falência. É da Série B, divisão secundária do futebol italiano, que o empresário de 59 anos do Iowa quer trazer os gialloblù de novo à glória.

"Sonhamos alto", diz Krause do seu plano de ação para os próximos anos, baseado na aposta na produção de talentos próprios, melhoria das infraestruturas e aquisições criteriosas com muito data envolvido. "Trabalhar com base de dados é absolutamente crucial e planeamos investir mais e mais em recursos para essa área, o nosso chefe de análise e performance, Mathieu Lacome, contratado ao Paris Saint-Germain, está a fazer um trabalho excelente nesse departamento, os dados não substituem as pessoas mas ajudam do CEO ao nutricionista, passando pelo treinador", revelou Krause em entrevista ao The Guardian.

O treinador do clube é o ex-jogador (e advogado) Fabio Pecchia. E o guarda-redes é, nada menos, do que o interminável Buffon, hoje com 44 anos e louco para devolver o clube onde foi revelado às glórias de outrora.