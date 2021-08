10 casas mais caras à venda em Portugal

Moradia independente à venda em Quinta do Lago - Pinheiros Altos © Idealista

É no Algarve e em Lisboa que está à venda a maioria das casas de luxo mais caras do país, segundo o site Idealista. E a que lidera precisamente o ranking encontra-se na Quinta do Lago e custa 20 milhões de euros, mas pode ver a lista abaixo das dez casas mais caras que atualmente se encontram disponíveis para venda no mercado português neste site de compra e venda.

Cerca de 78% dos utilizadores confessa que visita o Idealista para sonhar com casas de luxo, independentemente de estar em processo de compra, venda ou arrendamento.

1. Villa na Quinta do Lago, Algarve - 20 milhões

Uma mansão contemporânea de 1500m2 num terreno de 4091m2. Encontra-se na exclusiva Quinta do Lago e conta com oito quartos, três piscinas aquecidas, sala de cinema para 17 pessoas, spa e tecnologia domótica de topo. Um luxo apenas ao alcance de quem possa pagar 20 milhões de euros.

Moradia independente à venda em Quinta do Lago - Pinheiros Altos © Idealista

2. Quinta do Séc. XIX em Paço de Arcos, Lisboa - 15 milhões

Localizada em plena Avenida Marginal, a Quinta do Relógio foi mandada construir em 1860. Encontra-se num terreno de 5.589 m2 e tem 1.709 m2 construídos. Nos seus jardins sobressai a Torre do Relógio que deu o nome à propriedade. O seu preço? 15 milhões de euros no site Idealista.

Moradia independente à venda em Paço de Arcos - Terrugem © Idealista

3. Moradia na Quinta do Lago, Algarve - 14,5 milhões

Com vistas deslumbrantes para a Ria Formosa e para o mar, esta mansão conta com onze quartos e dez casas de banho, ginásio, sauna, sala de jogos e bar. No seu exterior, encontra-se uma maravilhosa piscina infinita. Viver aqui custa: 14 500 000 de euros.

Moradia independente à venda em Almancil © Idealista

4. Palacete em Elvas - 12,6 milhões

Quinta com 90 milm2 composta por palacete de arquitetura francesa, um jardim botânico desenhado por Forestier, Picadeiro com trinta boxes e caminhador, pista de saltos para cavalos, duas moradias independentes e piscina à venda no site Idealista. Preço: 12 600 000 euros.

Quinta à venda em Assunção - Ajuda - Salvador - Santo Ildefonso © Idealista

5. Mansão na Quinta do Lago, Algarve - 12,5 milhões

Villa contemporânea de oito quartos e três piscinas desenhada por Vasco Vieira. Conta ainda com uma piscina coberta, spa e umas excelentes vistas para o lago e para o mar. Preço: 12 500 000 de euros.

Moradia independente à venda em Urb. Quinta do Lago, Quinta do Lago - Pinheiros Altos © Idealista

6. Mansão no Vale do Lobo, Algarve - 10,95 milhões

Moradia moderna com sete quartos num total de 934 m2 construídos. A zona exterior dispõe de muito espaço livre contando com zonas lounge e uma incrível piscina orientada a sul. O preço: 10 950 000 euros.

Moradia independente à venda em Vale do Lobo © Imovirtual

7. Moradia exclusiva no centro do Estoril - 10,5 milhões

Localizada numa das áreas residenciais mais exclusivas do Estoril, esta moradia tem vista para o mar a partir do primeiro andar, tem ainda uma piscina e um jardim num terreno com 7600 metros quadrados que permite total privacidade. A casa tem 12 divisões e distribui-se por uma área de 1000 metros quadrados. Está à venda no Idealista por 10,5 milhões de euros.

Moradia à venda em Centro do Estoril © Imovirtual

8. Villa no topo de uma falésia no Carvoeiro, Algarve - 10,25 milhões

A construção é recente e situa-se no topo da falésia que vai de Carvoeiro a Ferragudo, no Algarve. Esta Villa situada a 400 metros da praia tem uma área de 20 mil metros quadrados de terreno, o que impede que futuras construções se sobreponham à vista magnífica para o mar. São 700 metros quadrados de construção, com acomodação para funcionários e hóspedes, além de quatro suítes com varanda. Custa 10,25 milhões de euros.

Villa no topo de uma falésia no Carvoeiro, Algarve © Imovirtual

9. Moradia independente na Quinta do Lago, Algarve - 9,95 milhões

Com vista privilegiada para a Reserva Natural da Ria Formosa, esta moradia isolada com seis quartos e uma área construídas de 911 metros quadrados, está rodeada por bonitos jardins e uma piscina voltada para sul. Já está abaixo dos 10 milhões mas ainda assim o valor de venda é de 9 955 000 euros.

Moradia independente na Quinta do Lago, Algarve © Idealista

Extraordinário palacete com 29 divisões na Lapa com vista para a cidade e o rio Tejo. Inserido num terreno com 2335 metros quadrados, este palacete ocupa 950 metros quadrados, que são embelezados no exterior por um jardim com 1916 metros quadrados. Preço no Imovirtual? 9,95 milhões de euros.