104 concelhos saíram do patamar de risco extremo de contágio

Baixa de Lisboa. © Gerardo Santos/Global Imagens

Entre os dias 3 e 16 de fevereiro, Portugal tinha apenas 15 concelhos em situação extrema de contágio (incidência de mais de 960 casos por cem mil habitantes). Há uma semana, o país tinha 119 concelhos nessa situação.

Tal como já tinha acontecido na semana anterior, os dados do boletim da Direção-Geral de Saúde refletem o efeito do confinamento, num momento em que o país continua em estado de emergência.

Castanheira de Pêra, Castelo de Vide, Ferreira do Alentejo, Arronches, Boticas, Aljustrel, Gavião, Manteigas, Moura, Penela, Monchique ou Setúbal continuam a registar mais de 960 casos por cem mil habitantes. Na lista dos 15 concelhos em risco extremo, o maior número de casos era, no período de análise, registado em Castanheira de Pêra (2410 casos), Resende (2259 casos) e Arronches (2199 casos).

Portugal tem agora 98 concelhos no patamar de risco muito elevado (480 a 960 casos), como é o caso de Almada, Cascais, Espinho, Coimbra ou Lisboa. Comparando com os dados da semana passada, o número de concelhos neste patamar desceu dos 126 para os 98 concelhos.

É no patamar de risco elevado, entre os 240 a 480 casos, que está agora o maior número de concelhos, com 115. Feitas as contas, este patamar concentra agora cerca de 37% dos concelhos portugueses. A lista inclui concelhos como Águeda, Borba, Castelo Branco, Chaves, Faro, Leiria, Loulé, Penafiel, Pombal ou Porto.

Nova subida nos concelhos com até 240 casos

Com o número de casos de infeção a baixar diariamente, o número de concelhos com menos casos registados por cem mil habitantes começa a ganhar expressão. Há uma semana, eram registados apenas sete concelhos nesta situação; nos dados revelados esta segunda-feira o número eleva-se para 46. Passam a estar nesta situação concelhos como Almodôvar, Crato, Elvas, Idanha-a-Nova, Mação, Ponte de Sor, Portalegre ou Ribeira Grande.

Também o número de concelhos com menos de 20 casos de Covid-19 por cem mil habitantes subiu para 12. Estão nesta patamar de risco concelhos como Angra do Heroísmo (12 casos), Vila Franca do Campo (9 casos) ou ainda Povoação, Santa Cruz da Graciosa, Santa Cruz das Flores ou São Roque do Pico registam zero casos de infeção.