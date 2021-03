12 concelhos saíram do patamar de risco extremo de contágio, uma queda de 80%

Lisboa em tempos de confinamento © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Entre os dias 10 e 23 de fevereiro, Portugal já só tinha três concelhos em situação extrema de contágio (incidência de mais de 960 casos por cem mil habitantes), numa queda de 80% face ao período anterior. Há uma semana, o país registava (valores anteriores a 10 de fevereiro) tinha 15 concelhos nessa situação e antes de 3 de fevereiro eram 119 concelhos com esse valores.

Os concelhos em pior situação são assim Arronches (1773 casos), Manteigas (1896), Resende (1421), com mais de 960 casos por cem mil habitantes. Dessa lista, nas zonas mais populosas saiu por exemplo o concelho de Setúbal,

Tal como já tinha acontecido na semana anterior, os dados do boletim da Direção-Geral de Saúde refletem o efeito do confinamento, num momento em que o país continua em estado de emergência.

Portugal tem agora 14 concelhos no patamar de risco muito elevado (480 a 960 casos), como é o caso de Aljustrel, Arraiolos, Barrancos, Câmara de Lobos, Castanheira de Pêra, Castro Verde, Coimbra, Ferreira do Alentejo, Lamego, Penela, Ponta do Sol, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço, Vila Nova de Cerveira.

A semana passada e referente ao período anterior a 16 de fevereiro registavam-se 98 concelhos neste patamar, uma queda de 85,7%.

É no patamar de risco elevado, entre os 240 a 480 casos, que continuam a estar o maior número de concelhos, com 96.

Feitas as contas, este patamar concentra agora cerca de 31,16% dos concelhos portugueses. Da lista destaque para a saída do Porto (está agora com 152 casos por cada 100 mil habitantes) inclui concelhos como Lisboa, Cascais, Figueira da Voz ou Funchal.

Aqui fica a lista completa dos concelhos de risco elevado, entre os 240 a 480 casos:

Albergaria-a-Velha, Alcácer do Sal, Alcanena, Alcochete, Alenquer, Almada, Almeida, Almeirim, Alpiarça, Alvaiázere, Amadora, Ansião, Arganil, Arouca, Arruda dos Vinhos, Baião, Barreiro, Benavente, Bombarral, Boticas, Cadaval, Cantanhede, Cascais, Castelo de Vide, Castro Marim, Cinfães, Espinho, Esposende, Estremoz, Figueira da Foz, Funchal, Golegã, Gouveia, Grândola, Ílhavo, Lisboa, Loures, Lourinhã, Lousã, Machico, Mafra, Mealhada, Mértola, Miranda do Corvo, Moimenta da Beira, Moita, Monção, Monchique, Monforte, Montemor-o-Velho, Montijo, Moura, Murtosa, Odemira, Odivelas, Oeiras, Oliveira de Azeméis, Palmela, Penacova, Penamacor, Peniche, Portimão, Proença-a-Nova, Ribeira Brava, Salvaterra de Magos, Santa Cruz, Santarém, Santiago do Cacém, São João da Madeira, São João da Pesqueira, São Pedro do Sul, Seia, Seixal, Sernancelhe, Sertã, Sesimbra, Setúbal, Sever do Vouga, Sines, Sintra, Soure, Sousel, Tábua, Tarouca, Terras de Bouro, Tomar, Torres Vedras, Vale de Cambra, Viana do Alentejo, Vila do Conde, Vila Flor, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Poiares, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real de Santo António.

Lista completa disponível aqui.