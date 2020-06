Quer pedir comida de madrugada? Uber Eats disponível 24 horas em Lisboa

O Uber Eats está a implementar dois modelos de alargamento dos horários de serviço da aplicação em Lisboa, de acordo com a zona da cidade (centro VS fora do centro) e dias da semana (Dom-Qua VS Qui-Sáb). A partir de amanhã, 19 de junho, a aplicação de entregas da Uber fica disponível 24 horas entre quintas-feiras e domingos no centro de Lisboa. O período de extensão de horário entre domingo e quarta-feira também será considerável no centro da cidade face ao anterior modelo (extensão até às 6h).

Para celebrar o lançamento do serviço 24 horas, este fim de semana 19 e 20 de junho, os parceiros da plataforma A Merendeira e a Fábrica dos Bolos do Chile vão ter promoções para pedidos feitos depois da meia-noite. Os utilizadores poderão usufruir de um desconto de 10€ para pedidos a partir dos 15€. Adicionalmente, os utilizadores poderão usufruir da experiência 24 horas da McDonald’s e da Galp em algumas localizações do centro de Lisboa.

Em comunicado, Mariana Ascenção, Diretora de Comunicação da Uber em Portugal, explica: “Há algum tempo que verificamos um aumento significativo da procura de utilizadores que tentam aceder ao Uber Eats ao longo da madrugada. Este é um passo importante para aumentar a conveniência da aplicação. Disponibilizar o serviço de 24 horas no centro de Lisboa permite-nos acompanhar os horários alargados de restaurantes parceiros e assegurar que o serviço está disponível para quem precisa, sempre que precisa.”

Fora do centro de Lisboa, o Uber Eats também vai prolongar o anterior horário de encerramento das 00h para as 2 horas da madrugada entre domingo e quarta-feira e até às 6 horas da manhã de quinta-feira a sábado. Desde o passado dia 8 de junho, que o horário geral de abertura já tinha sido antecipado para as 8h da manhã face ao anterior horário de abertura das 9h, em toda a Área Metropolitana de Lisboa (incluindo Torres Vedras e Setúbal).

Na semana passada, o Uber Eats anunciou em comunicado que a sua cobertura já corresponde a mais de 50% da população portuguesa estando atualmente disponível em 47 cidades nacionais. A oferta na plataforma já inclui mais de 4.000 restaurantes disponíveis em Portugal, tendo começado com 90 restaurantes parceiros aquando do lançamento em Lisboa em 2017.

Novos horários Uber Eats em Lisboa:

Área de Lisboa Novo horário de abertura Novo horário de fecho Domingo – Quarta Quinta – Sábado Centro da cidade 08h 06h* Aberto 24h Fora do centro 08h 02h* 06h* * madrugada do dia seguinte

