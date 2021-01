18 países da União Europeia já fecharam parcial ou totalmente as escolas

© Pedro Granadeiro / Global Imagens

De acordo com um relatório da Unesco, há já 18 países da União Europeia que tomaram decisões sobre as escolas, com o objetivo de conter os contágios da Covid-19.

Na edição desta quarta-feira, o Negócios aponta que sete países da União Europeia, incluindo a Alemanha, já encerraram totalmente as escolas devido à pandemia. Também o Reino Unido já enviou os alunos para casa.

Já outros 11 países, como é o caso de Itália, mantêm um regime misto: as escolas continuam abertas, mas só com ensino presencial parcial.

Outros nove países, Portugal incluído, mantêm todas as escolas e estabelecimentos de ensino abertos. Também França recorre a este tipo de solução.

A Unesco estima que as decisões de encerramento de escolas estejam a afetar quase 15% de todos os alunos do mundo. Os números só não são maiores porque países como a China ou a Rússia, mais populosos, mantêm as escolas abertas. Já no hemisfério sul, vários países estão em período de férias escolares.