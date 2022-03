2ª edição do concurso Gentes e Lugares alarga participação a seniores

Coordenador do Grupo Executivo da Rede Cultura 2027, Paulo Lameiro. © Facebook

A 2ª edição do concurso Gentes e Lugares, projeto que pretende dar a conhecer o desconhecido, integrado no programa de Educação da Rede Cultura 2027, tem como novidade a participação de cidadãos seniores e o alargamento de escalões de ensino. Para se participar basta utilizar um smartphone.

A ferramenta principal de participação é um telefone com o qual deve ser produzido um filme que não exceda os três minutos e com conteúdos de três áreas distintas: pessoas que inspiram (influencers de escola, rua ou bairro), lugares (património do município) e música (criação musical original para banda sonora do filme).

O slogan desta edição é subordinado ao tema "A Cultura em concurso para crianças, jovens e seniores da Rede Cultura 2027". A final está marcada para 01 de junho, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria.

Até 06 de maio decorrem as pré-eliminatórias em que cada instituição, escola ou agrupamento, de forma interna, elege o filme vencedor de cada escalão (Ensino Pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3º ciclos, Ensino Secundário, Ensino Superior, Universidade Sénior). E até 20 de maio cada município realiza com os vencedores da pré-eliminatória um concurso para apurar um representante de cada escalão na final.

O projeto "Gentes e Lugares" começou em março de 2021 e apresentou, em junho de 2021, 26 municípios em tempos de confinamento. A pandemia não foi impedimento para a participação de 77 turmas, 47 escolas com a produção de mais de 100 filmes.

O Coordenador do Grupo Executivo da Rede Cultura 2027, Paulo Lameiro, afirma, em comunicado, que "depois desta edição, temos uma expectativa muito elevada. O concurso visa, primeiro, dar a conhecer Gentes e Lugares que estão escondidos. Depois, pretende revelar um conhecimento mais aprofundado deste território e promover o encontro através do cinema mais documental".