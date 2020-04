209 mortos e 9034 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 209 mortos e 9034 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 783 casos de infeção e mais 22 mortes.

Do total de 9034 infetados, 1042 casos estão em internamento dos quais 240 em cuidados intensivos. Aguardam ainda o resultado laboratorial 4958 pessoas suspeitas de infeção pelo novo coronavírus. Estão 21798 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde. Há 68 casos recuperados.

Há 1124 profissionais de saúde infetados, 206 dos quais são médicos, 282 enfermeiros e 636 outros profissionais.

A região Norte é a mais afetada pela pandemia, com 5338 casos de infeção (107 óbitos). Seguem-se a região de Lisboa e Vale do Tejo, com 2207 casos confirmados (44 óbitos), o centro com 1161 (55 óbitos), Algarve com 164 (3 óbitos), Alentejo com 59 casos confirmados, 57 nos Açores e 48 na Madeira.

Lisboa é o concelho no País com mais casos confirmados, são já 594. Seguem-se o Porto com 556, Vila Nova de Gaia com 418, Gondomar com 373, Maia com 361, Matosinhos com 347, Braga com 280, Valongo com 275, Sintra com 224, Ovar com 209, Coimbra com 178, Santa Maria da Feira com 174, Cascais com 149, Aveiro com 127, Vila Real com 124, Loures com 109 e Vila Nova de Famalicão com 107. Estes são os 17 concelhos que registam mais de 100 casos de infeção confirmados.