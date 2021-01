30% dos doentes com covid-19 voltam ao hospital com problemas após terem alta, diz estudo

© DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Quase 30% dos pacientes que tiveram alta de um internamento por problemas de saúde ligados à covid-19 em Inglaterra regressam ao hospital pela mesma razão num espaço de cinco meses e, uma em cada oito morreu. As conclusões são do novo estudo conduzido por especialistas na área de análise de dados, e que recolheram informação do Instituto Nacional de Estatística do Reino Unido e de centenas de médicos de clínica geral.

De um total de 47.780 doentes que deram entrada no hospital entre janeiro e agosto de 2020, com diagnóstico primário de covid-19, 29,4% voltaram a precisar de assistência nos 140 dias que se seguiram à primeira admissão e 12,3% acabaram mesmo por morrer. Assim, a taxa de readmissão foi quase 4 vezes maior - e a de mortalidade 7 - do que quando comparadas a outros grupos de pacientes.

Ainda de acordo com dados recentemente fornecidos pelo Office for National Statistics (ONS), e no caso inglês, um quinto das pessoas que estiveram outrora infetadas têm sintomas cinco semanas após o contágio, metade das quais continuam a ter problemas pelo menos durante 12 semanas.

Segundo o jornal The Guardian, esta pesquisa veio também concluir que há uma maior probabilidade do desenvolvimento de problemas (a longo prazo) em diversos órgãos, em indivíduos com menos de 70 anos e provenientes de minorias étnicas.

Este estudo vem alertar principalmente para a longevidade das consequências que a covid-19 pode atingir, no entanto, ainda não há consenso sobre o impacto que o "long covid" - termo adotado em Inglaterra para fazer referência a casos em que a doença leva mais tempo a desaparecer - poderá ter nos pacientes.

Citada também pelo jornal britânico The Guardian, Carlotte Summers, professora de medicina intensiva na Universidade de Cambridge, refere que tal poderá representar um risco acrescido, especialmente para os mais jovens, e que há ainda "muito trabalho a fazer".