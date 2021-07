3,2 milhões de portugueses com vacinação completa há mais de 15 dias

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O número de portugueses com vacinação completa há mais de 15 dias é agora de 3,2 milhões, disse a ministra da Presidência, no briefing do Conselho de Ministros. Mariana Vieira da Silva sublinhou que "o ritmo de vacinação que o país alcançou nas últimas semanas é muitíssimo elevado". A ministra frisou também que o país "está baixo das linhas vermelhas definidas no início do desconfinamento", e que a "resposta do SNS encontra-se controlada e não antevemos nas próximas semanas necessidades específicas".

Sobre quando é que o governo espera que seja atingido o pico de contágios nesta quarta vaga, a ministra disse "não sabemos quando o podemos alcançar", e que o governo aguarda a reunião com o Infarmed no próximo dia 27.

Questionada sobre se o levantamento das restrições está no horizonte, Mariana Vieira da Silva disse que "não estamos num momento em que isso seja possível".

Quanto ao acesso a testes, a ministra disse que estavam a ser resolvidas questões técnicas e que o governo está a trabalhar no alargamento "da rede de farmácias e laboratórios", nomeadamente nos concelhos de risco elevado e muito elevado em que o teste é necessário para entrar nos restaurantes e unidades de alojamento. A ministra não adiantou quando é que os testes vão estar disponíveis nos super e hipermercados.

Em relação à nova matriz proposta pela Ordem dos Médicos e Instituto Superior Técnico, a ministra da Presidência afirmou que "é sempre possível introduzir melhorias, mas ganhamos com a previsibilidade".

Mariana Vieira da Silva adiantou também que a Direção-Geral da Saúde já ​​​​​​​elaborou o parecer técnico sobre a a assistência nos estádios de futebol. "Já existe, precisa de ser trabalhado, o governo decidirá em função da situação epidemiológica no próximo dia 27", o dia da reunião do Infarmed.

