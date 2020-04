435 mortos e 15 472 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 435 mortos e 15 472 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 1516 casos de infeção e mais 26 mortos nas últimas 24 horas.

O número de recuperados, subiu de 205 casos no domingo para 233 esta sexta-feira, segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde.

Há 1179 pessoas infetadas internadas, 226 nos cuidados intensivos (uma diminuição de quatro casos).

O relatório de situação da DGS aponta agora para 123 564 casos suspeitos desde o início do ano,

103 583 não confirmados e 4509 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 25 914 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 240, seguindo-se a região centro com 107, Lisboa e Vale do Tejo com 78, o Algarve com oito e os Açores com dois. O Alentejo continua sem mortos, tal como a Madeira.

Telescola regressa no dia 20 de abril para o básico

Os alunos do ensino básico vão retomar as aulas do terceiro período no próximo dia 14 de abril, mas sem aulas presenciais. Os programas vão ser transmitidos através da televisão a partir do dia 20 de abril.

A decisão foi tomada esta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros, sendo “definitiva”, afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que o ensino à distância não “significa ausência de ensino, nem o desaparecimento da escola”, frisou António Costa.

Os sintomas do novo coronavírus:

