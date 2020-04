504 mortos 16 585 e casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 504 mortos e 16 585 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados este domingo de Páscoa no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS).

No total, há 277 recuperados.

Telescola regressa no dia 20 de abril para o básico

Os alunos do ensino básico vão retomar as aulas do terceiro período no próximo dia 14 de abril, mas sem aulas presenciais. Os programas vão ser transmitidos através da televisão a partir do dia 20 de abril.

A decisão foi tomada esta quinta-feira na reunião do Conselho de Ministros, sendo “definitiva”, afirmou o primeiro-ministro, sublinhando que o ensino à distância não “significa ausência de ensino, nem o desaparecimento da escola”, frisou António Costa.

Os sintomas do novo coronavírus:

