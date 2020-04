567 mortos e 17 448 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 567 mortos e 17 448 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 32 mortes e 514 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas.

O número de recuperados é de 347 casos (mais 70 em 24 horas). Há 1227 pessoas infetadas internadas (mais 40), 218 nos cuidados intensivos (mais 30 casos).

O relatório de situação da DGS aponta agora para 142 514 casos suspeitos desde o início do ano, 122 592 não confirmados e 2474 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 23 265 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 321, seguindo-se a região centro com 131, Lisboa e Vale do Tejo com 102, o Algarve com nove e os Açores com quatro. O Alentejo continua sem mortos, tal como a Madeira.

Costa admite país “a várias velocidades” nos próximos meses

Para proteger os mais frágeis de uma contaminação pelo novo coronavírus, António Costa assume que o país poderá funcionar “a várias velocidades” a partir das próximas semanas. Se as pessoas “aligeirarem o comportamento”, haverá rapidamente um novo aumento de contágios, avisou esta terça-feira o chefe de Governo em entrevista à rádio Observador esta terça-feira. O estado de emergência deverá ser renovado no final desta semana. Leia mais aqui.

“Não deixem de pensar nas férias de verão”, diz Costa

O primeiro-ministro, António Costa, aconselha os portugueses a “não deixarem de pensar nas férias de verão”, mas em vez de fazerem viagens para fora do país, que “planeiem as férias cá dentro”.

Questionado na mesma entrevista à rádio Observador, António Costa reagiu às declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, que desaconselha reservas de férias de verão. “Eu não querendo correr o risco de ser otimista, o que eu diria é que esperem talvez mais umas semanas [para marcar férias]. Mas não deixem de pensar nas férias de verão”, começou por dizer o primeiro-ministro. Leia mais aqui.

Quase um quinto das empresas está de portas fechadas

Perto de dois terços dos negócios em funcionamento estão com pessoal reduzido, sobretudo, devido a lay-off, apontam dados do INE e Banco de Portugal.

A pandemia e o estado de emergência ditaram já a paragem de perto de um quinto das empresas do país, aponta um primeiro inquérito do INE e do Banco de Portugal à situação dos negócios nacionais divulgado esta terça-feira. Os dados reportam-se à última semana e apontam que são os pequenos negócios e o sector de alojamento e restauração que sofrem um maior golpe na atividade. Leia mais aqui.

Centeno aponta queda inédita do PIB

O ministro das Finanças antecipa um impacto nas contas públicas até sete mil milhões de euros. E poderá demorar dois anos até a economia recuperar.

“O segundo trimestre vai ter uma variação homóloga em relação ao segundo trimestre do ano passado de uma grandeza que será com certeza próximo de quatro, cinco vezes o máximo do que alguma vez vimos o PIB num trimestre em Portugal cair”, afirmou o ministro das Finanças, numa entrevista esta segunda-feira à TVI. Leia mais aqui.

