60 mortos e 3544 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 60 mortos e 3544 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). São mais 549 casos de infeção e 17 vítimas mortais nas últimas 24 horas.

A DGS informa que estão internados 191 doentes infetados com o novo coronavírus, 61 em cuidados intensivos. Do total dos casos positivos em Portugal, 43 pessoas já estão recuperadas. A aguardar resultado laboratorial estão ainda 2145 casos suspeitos.

A região mais afetada continua a ser o Norte do País, com 1858 casos positivos e 28 mortes. Lisboa e Vale do Tejo já tem 1082 doentes infetados e 18 mortes. Seguem-se o centro (435, 13 mortes), o Algarve (89, uma morte), os Açores (24 casos), a Madeira (15) e o Alentejo (20).

Segundo a DGS, em Lisboa, a cidade mais afetada, são já 284 as pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Seguem-se as cidades do Porto com 259, Vila Nova de Gaia com 163, Maia com 157, Ovar com 119, Gondomar com 114, Valongo com 100 e Braga com 98. Saiba localidade a localidade quantos casos há de Covid-19.

Entrámos na fase de mitigação, a mais grave de contágio

A fase de mitigação da pandemia da covid-19 entrou em vigor às 00:00 desta quinta-feira e corresponde ao nível de alerta e de resposta mais elevado.

Esta fase é ativada quando as cadeias de transmissão estão estabelecidas no país, tratando-se de uma situação de epidemia ativa.

