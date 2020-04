629 mortos e 18 841 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 629 mortos e 18 841 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta quinta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 30 mortes e 750 infetados (mais 4,1%) em 24 horas.

A taxa de letalidade global é de 3,3% e a taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 12%.

O número de recuperados é de 493 casos (mais 110 em 24 horas, o maior aumento). Há 1302 pessoas infetadas internadas (mais 102), 229 nos cuidados intensivos (mais 11 casos).

O relatório de situação da DGS aponta agora para 154 727 casos suspeitos desde o início do ano, 131 976 não confirmados e 3910 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 26 065 pessoas em Portugal.

O Norte regista o maior número de óbitos, 355, seguindo-se a região centro com 146, Lisboa e Vale do Tejo com 115, o Algarve com nove e os Açores com quatro. O Alentejo continua sem mortos, tal como a Madeira.

Proposta de renovação do estado de emergência prevê reativação de serviços

No decreto que chegou esta quinta-feira à Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa repõe o direito à participação dos sindicatos na elaboração de legislação do trabalho.

O decreto presidencial que renova, para um terceiro período, o estado de emergência aponta para a reabertura futura e “gradual” de alguns serviços e repõe direitos dos trabalhadores e sindicatos na elaboração de legislação do trabalho durante o período de exceção. Leia mais aqui.

Siza Vieira. “Vamos ter dois a três anos para recuperar”

Ministro defende atuação de estabilizadores automáticos e estímulos à procura, sem retorno à receita da austeridade.

O ministro da Economia, Siza Vieira, esteve esta quarta-feira em entrevista na RTP 3 para falar da crise económica que o combate à covid-19 está a provocar, admitindo que, “se isto continuar como é expectável, vamos ter dois a três anos para recuperar”. Leia mais aqui.

Siza Vieira disse também acreditar que aumento da dívida é “gerível”, mas vai depender do que fizer o Banco Central Europeu.

Pandemia chega após ano com menor poupança de uma década

Ao longo do último ano, particulares salvaram em termos líquidos apenas o equivalente a 1,61% do PIB, pouco mais de 3,4 mil milhões de euros.

As famílias portuguesas vão enfrentar a pandemia do novo coronavírus, e a recessão que dela se antecipa, depois de terem construído ao longo do último ano a mais curta almofada financeira numa década. Leia mais aqui.

