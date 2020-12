70 anos depois da sua criação, IKEA acaba com o famoso catálogo

Lojas IKEA © Rui Oliveira / Global Imagens

Sete décadas passadas desde a criação do famoso catálogo da gigante de móveis, a IKEA anuncia agora que deixará de o publicar, avança a AFP, agência francesa de notícias.

Anualmente são distribuídos dezenas de milhões de exemplares em todo o mundo, no entanto, o "comportamento dos consumidores mudou e há menos pessoas a ler o catálogo IKEA", confirmou a empresa em comunicado.

"Após 70 anos de legado, tomámos a decisão de virar a página e dizer: não, já não vamos imprimir o catálogo, nem fazer uma versão digital", disse Konrad Gruss, diretor geral da Inter Ikea Systems, à AFP.

O catálogo de 2021, que está em distribuição desde o verão 2020, "será o último a ser distribuído", confirmou à AFP um porta-voz da Inter IKEA, Jakob Holmström.

Lançado na Suécia em 1951 pelo fundador da IKEA, Ingvar Kamprad, a publicação, um dos documentos mais impressos no mundo, alcançou o recorde da distribuição em 2016, com 200 milhões de exemplares em cerca de 50 países e em 32 idiomas. O último catálogo contou com 40 milhões de cópias, acrescentou ainda Holmström.

Nos últimos tempos a empresa tem reunido esforços para adotar uma política mais sustentável e esta decisão vem também em forma de apelo à redução da utilização de papel.

Embora as conversações sobre o futuro do catálogo estivessem em curso há quatro anos, Gruss disse afirmou que a decisão final foi tomada nos últimos meses, uma vez que as discussões sobre a edição de 2022 estavam em curso.

O diretor geral acrescentou também que a decisão já estava prevista e que, se não agora, teria provavelmente sido tomada em 2022 ou 2023.

Em 2000, foi lançada uma versão digital do catálogo, mas esta também não seria renovada.