74% dos colaboradores não quer voltar aos modelos de trabalho tradicionais, diz estudo

Em vez de voltarem à tradicional rotina, os colaboradores já estão a moldar o que será o futuro do trabalho, de acordo com as suas preferências.

Quase dois em cada cinco trabalhadores - 39% -, já não querem voltar ao modelo de trabalho das 9 às 17 horas, um número que é ainda maior para aqueles com idades entre os 25-34 anos - 44% -, estando a revelar-se uma tendência crescente, revela o estudo Securing the Future of Work da Kaspersky.

Um número semelhante de colaboradores - 34% -, revela que gostaria de deixar de trabalhar no escritório e cerca de 32% quer acabar com a semana de trabalho de cinco dias.

A investigação permitiu também concluir que quase um terço - 32% - dos colaboradores considera o teletrabalho como o terceiro maior benefício que a pandemia proporcionou. Passar tempo com a família - 47% - e poupar dinheiro - 41% - estão também entre os principais benefícios.

Subitamente confrontados com o teletrabalho, os gestores de empresas precisam agora de se adaptar de forma rápida para permanecerem seguros e resilientes, enquanto os colaboradores estão a aproveitar este momento de mudança como uma oportunidade para reavaliar prioridades e planear um futuro em torno daquilo que realmente lhes interessa.

A maioria das vantagens gira em torno da procura de novas oportunidades de enriquecimento pessoal fora do trabalho, uma vez que a preservação do equilíbrio entre a vida profissional e familiar está a tornar-se ainda mais importante.

No entanto, à medida que os colaboradores continuam a abraçar formas de trabalho mais inovadoras e flexíveis, é fundamental que as empresas aumentem e adaptem o apoio que prestam.

Uma vez que mais de um terço - 38% - da força de trabalho global procura ativamente mais apoio tecnológico por parte da sua organização quando trabalha à distância, a necessidade de fornecer as ferramentas e as tecnologias certas para manter as equipas produtivas, conectadas e seguras nunca foi tão grande.

"Estamos perante um momento decisivo na nossa história e isto é profundamente enriquecedor. É evidente que a pandemia acelerou a transformação digital e a fusão das nossas vidas profissionais e pessoais" afirma Alexander Moiseev, diretor de negócios da Kaspersky.

"Os colaboradores estão a utilizar a tecnologia para construírem um novo futuro e estão ativamente a assumir a liderança no que toca à adoção de mudanças, com o objetivo de encontrarem maior liberdade e flexibilidade. As empresas têm agora a oportunidade para adaptarem e tornarem o modelo de trabalho mais produtivo, sustentável e flexível", acrescentou ainda.

O relatório "Securing the Future of Work" pode ser consultado na íntegra aqui.