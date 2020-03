76 mortos e 4268 casos confirmados de covid-19 em Portugal

Já há 76 mortos e 4268 casos de covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados esta sexta-feira no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). São mais 16 mortes em 24 horas e mais 724 casos confirmados (cerca de mais 20%).

A DGS informa que estão internados 354 doentes infetados com o novo coronavírus, 71 em cuidados intensivos. Do total dos casos positivos em Portugal, 43 pessoas estão recuperadas (o número mantém-se nas últimas 24 horas). A aguardar resultado laboratorial estão ainda 3995 casos suspeitos.

O Norte do País continua a ser a região do País mais afetada, com 2443 casos positivos e 33 mortes. Lisboa e Vale do Tejo já tem 1110 doentes infetados e 24 mortes. Seguem-se o centro (520, 18 mortes), o Algarve (99, uma morte), o Alentejo (30 casos), os Açores (24 casos), a Madeira (21).

Segundo a DGS, a cidade mais afetada já é, a partir desta sexta-feira, o Porto com 317 pessoas infetadas pelo novo coronavírus. Seguem-se Lisboa com 284, Vila Nova de Gaia com 262, Maia com 171, Gondomar com 149, Ovar com 145, Braga com 131, Coimbra com 109, Valongo com 108 e Matosinhos com 107. Estes são os concelhos com mais de 100 pessoas infetadas, neste momento. Veja a lista completa concelho a concelho.