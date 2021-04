77% dos trabalhadores portugueses quer voltar ao trabalho presencial. Vacinas reforçam confiança

Dinheiro Vivo 19 Abril, 2021 • 12:56 Partilhar este artigo Facebook

Maior vontade em regressar ao local de trabalho, confiança nas vacinas e um maior otimismo sobre novas oportunidades de trabalho no final do ano, estas são algumas das principais conclusões do Workmonitor 2021 da Randstad, que foi lançado em 2003 e atualmente analisa 34 mercados a nível global.

Se em 2020 os números apontavam para uma "clara preferência em trabalhar remotamente" agora, em 2021, 77% dos trabalhadores portugueses que se encontram a trabalhar à distância "querem regressar ao local de trabalho". Esta tendência mantém-se em linha com os resultados constatados a nível global (78%) e europeu (77%).

Quanto às razões para o teletrabalho se tornar cada vez mais insustentável para a maioria dos portugueses é a "saudade da interação com os colegas" (61%) que aparece no topo da lista, seguido da "dificuldade em manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional" (39%), sentimento de solidão ou isolamento (29%) - que se verifica de forma expressiva nos jovens entre os 18 e os 24 anos -, o facto de terem filhos ou crianças em casa (24%) e, por fim, o facto de a "ligação à internet não ser estável" (18%).

No que respeita à produtividade, "não a consideram afetada nem positiva nem negativamente por estarem a trabalhar de casa". No entanto, esta afirmação já diverge se os inquiridos se inserirem na "geração Z (18-24 anos) em que 30% considera que a produtividade foi afetada negativamente porque estão com mais stress e em sentido inverso os millenial (25-34 anos) em que 43% considera mesmo que a produtividade foi afetada de forma positiva por estarem a trabalhar remotamente".

Vacinas aumentam a confiança no local de trabalho

Importa sublinhar que mais de metade dos portugueses (59%) considera que terá mais oportunidades de emprego depois de ser vacinado. "Um valor que desce na média europeia para os 49% e a nível global está nos 56%. Os países com menos confiança nesta relação entre a vacina e o trabalho são a França (34%), o Luxemburgo (34%) e a Suíça (35%), e em sentido contrário a Índia (86%), China (80%) e o Brasil (77%)", pode ainda ler-se.

Esta confiança no local de trabalho é também impulsionada quando os outros forem vacinados. No entanto, a maioria dos inquiridos demonstra uma preferência pelo teletrabalho até as vacinas serem amplamente administradas. Um valor semelhante ao global (51%) mas que se encontra acima da média europeia (45%).

De acordo com os dados recolhidos pela Randstad, "para os inquiridos em Portugal, se a vacina estivesse disponível, 85% estariam dispostos a tomar para continuarem a trabalhar, números superiores aos verificados na Europa (71%) e a nível global (75%).

Máscara é a principal dificuldade no local de trabalho

As dificuldades na adaptação e regresso ao trabalho presencial podem ser mais desafiantes para uns e menos para outros. No entanto, os portugueses que continuaram ou regressaram ao local de trabalho referem que a principal dificuldade é ter que usar máscara durante todo o dia (65%), seguida do medo de ficarem infetados (59%), esta última com uma tendência superior aos números apresentados na Europa (40%) e a nível global (42%).

Esperança no futuro

A nível global, a confiança "de que mais oportunidades de emprego estarão disponíveis no final do ano" está do lado da maioria, no entanto, a "região do sul da Europa, onde Portugal está incluído, é a menos confiante entre as que foram analisadas, com apenas 43% dos inquiridos" a seguirem essa tendência.

Sobre as medidas que desejavam que a sua empresa viesse a implementar, os inquiridos em Portugal identificaram como cinco principais o "subsídio (extra) para trabalho remoto" (31%), seguido de "políticas sobre horas de trabalho" (28%) - sendo esta a medida mais importante segundo a média europeia -, "protocolos rígidos e claros para trabalho presencial e remoto" (24%), "linha de atendimento para saúde física e mental" (24%) e, por fim, "pesquisas regulares sobre o bem-estar dos funcionários" (22%).