9927 novos casos de covid e 95 mortos em Portugal

Dinheiro Vivo 07 Janeiro, 2021 • 14:52

Esta quinta-feira registaram-se 9927 novos casos de covid-19 em Portugal e 95 mortes, o segundo dia com mais óbitos desde início da pandemia, de acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde.

São já 456 533 os casos de infeção pelo novo coronavírus confirmados em Portugal, sendo que 355 701 já foram dados como recuperados (mais 3476 do que ontem). O número total de óbitos subiu para 7472, naquele que foi o segundo dia com mais mortos.

Os casos ativos subiram agora para os 93 360 em Portugal, mais 6356 do que no dia anterior. As autoridades de saúde têm sob vigilância ativa 103 771 pessoas, mais 3668.

Estão internados 3333 doentes com covid-19 (mais 40) e, destes, 514 (mais um do que ontem) estão nos cuidados intensivos.

No próximo fim de semana regressa o recolher obrigatório a partir das 13 horas e a limitação da circulação entre concelhos para locais com mais de 240 casos por cem mil habitantes. Só há 25 concelhos onde número de novos casos é inferior a 240 casos por cem mil habitantes. Veja aqui quais são os 25 concelhos de fora das medidas mais restritivas.