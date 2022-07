A estagnação do mercado de guarda-redes

Kepa Arrizabalaga no Estádio do Dragão, em 2021 © Miguel Pereira/Global Imagens

Lá na frente, o mercado está ao rubro: Robert Lewandowski pode estar a caminho do Barcelona e, para o substituir, o Bayern apostou em Sadio Mané, que era do Liverpool, clube que pagou uma fortuna pelo ex-benfiquista Darwin Nuñez. O Manchester City perdeu a cabeça por Erling Haaland e Kylian Mbappé optou por ficar em Paris como jogador mais bem pago do mundo, deixando o Real Madrid, que estava interessado nele, louco para gastar milhões num outro atacante. E lá atrás?

O mercado de guarda-redes tem-se revelado o mais conservador no futebol europeu e mundial. Nas últimas três épocas - ou seja, nas últimas seis janelas de mercado - não houve movimentação digna de registo entre os postes e não é este ano que se esperam loucuras.

O guarda-redes mais caro da história é o espanhol Kepa Arrizabalaga, transferido do Athletic Bilbao para o Chelsea, por 80 milhões de euros em 2018 - o último ano em que o mercado entre os postes esteve ao rubro porque o segundo guardião mais dispendioso de todos os tempos, o brasileiro Alisson, trocou a Roma pelo Liverpool por aqueles dias em troca de 62,5 milhões.

De então para cá, no top ten das maiores transferências na posição só houve duas entradas, a do inglês Aaron Ramsdale, do Leeds para o Arsenal, no ano passado, por 28 milhões, e a do holandês Jasper Cillessen, do Barcelona para o Valencia, em 2019, por 35.

Mais: duas transferências "pré-históricas", isto é, de 2001, mantêm-se entre as dez mais caras de sempre - ambas em Itália, quando o calcio ainda nadava em dinheiro. De Francesco Toldo, da Fiorentina para o Inter por 26,5 milhões, e do mítico Gigi Buffon, do Parma para a Juventus, por 53 milhões, um negócio que durou incríveis 17 anos como o mais caro da história entre guarda-redes.

Para contratar quem marca golos com o pé e a cabeça, os milionários donos da bola gastam tesouros para se reforçarem com quem os evita com as mãos, têm sido mais mãos de vaca do que mãos largas.